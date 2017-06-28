SICAAAK ÇOK SICAK, DAHA DA SICAK OLACAK!





Yazın egzersiz yapmak sıkıntılı olabiliyor. Egzersiz öncesinde ya da sıcak havayla başa çıkman gerektiğinde bu ipuçlarını beş ila 10 gün arasında, gün aşırı en az 20 dakika uygula. Su içmeyi de ihmal etme!

1/ Sıcak Bir Banyo Yap

Mantıksız gibi görünüyor ama vücudunu sıcak suya alıştırman, dışarıda da sıcak havayla mücadele edebilmeni sağlıyor. Yeni yapılan bir araştırmaya göre, koşu bandı egzersizinden sonra altı gün boyunca küveti 40 derece suyla doldurup oturmak, atletlerin 5K koşma sürelerini azaltmaya yardım ediyor.

2/ Kat Kat Giyin

Spor salonundayken (ya da dışarısı hafif sıcak olduğunda) kat kat giyinmek sana yüksek vücut ısısı ile mücadele etmeyi öğretiyor. Egzersizin ilk beş-10 dakikasında terleyecek kadar kat kat giyin. 30 dakika sonra ise fazlalıkları çıkar. (Başın döner gibi olursa ya da kalbin çok hızlı atarsa beklemeden üzerindekileri çıkar.)

3/ Buhar Odasında Takıl

Bu ortamlar vücudunun neme adapte olmasına yardımcı olur. (Nem, terlerken daha çok su kaybetmene neden oluyor ve enerjini azaltıyor.) Kuru havada mı egzersiz yapıyorsun? O zaman buhar odası yerine saunaya gir.

Kaynak: Kaynak: Exercise & Environmental Physiology Laboratuvarı yöneticilerinden, Oregon Üniversitesi İnsan Fizyolojisi Bölümü’nden Prof. Dr. Christopher Minson

