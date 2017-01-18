SHANGRI-LA BOSPHORUS, İSTANBUL FARKIYLA AŞK DOLU BİR HAFTA!





İhtişamlı Boğaz manzarası, sıcak atmosferi ve eşsiz konukseverlik anlayışı ile misafirlerine bambaşka deneyimler sunan Shangri-La Bosphorus, Istanbul aşkın en güzel halini yaşatmak için Sevgililer Günü’ne özel birbirinden romantik programlar sunuyor. Sevgi ile hazırlanmış lezzetler, benzersiz bir konaklama ve Uzak Doğu’nun rahatlatıcı bakım ritüelleri ile Sevgililer Günü, bu yıl adeta rüya gibi yaşanacak!

Baş Başa Romantik Bir Sevgililer Günü Yemeği

Keyifli atmosferi ve 7 aşamalı özel Sevgililer Günü menüsü ile Shang Palace, sadece romantizmi değil lezzeti de doruklarda yaşamak isteyen çiftleri ağırlıyor. 14 ve 15 Şubat tarihlerinde sunulacak özel menüde karidesli ve mantarlı siyah pirinç çorbası, çıtır jumbo karidesler, taze chili biberli kuzu pirzola, buharda pişirilmiş kabaklı morina balığı, nilüfer yaprağına sarılmış karidesli, tavuklu ve ördek etli kızarmış pilav gibi otantik tatlar bulunuyor. Şeflerin özel olarak hazırladığı Çin bisküvili çikolatalı dondurma ile de aşkınızı şımartacaksınız. Hem eğlenceli hem de unutulmaz bir gece vadeden Sevgililer Günü yemeği limitsiz yerli içki ile KDV dahil kişi başı 290 TL.

Sevgililer Gününde farklı lezzetler ile bu özel günü kutlamak isteyenler için ise IST TOO 14 ve 15 Şubat tarihlerinde 6 aşamalı bir menü sunuyor. Tavada kızarmış deniz tarağı, ızgara ördek ciğeri, tavada deniz levreği, ağır ateşte pişmiş kuzu kol konfit gibi seçeneklerin sunulduğu Sevgililer Günü menüsü kişi başı yerli içecekler ve KDV dahil 300 TL.

Romantik ve Unutulmaz Bir Sevgililer Günü Konaklaması

Sevgililer Günü’nü küçük bir kaçamağa dönüştürmek isteyen çiftlere Shangri-La Bosphorus, İstanbul 10-19 Şubat tarihleri arasında özel bir konaklama paketi sunuyor. Lüks ve geniş odaların keyfini çıkarmak isteyen çiftler otelin restoranlarından, barından ve oda servisinden %25 indirimli yararlanırken, CHI, The Spa’da 90 dakikalık çift masajı ile romantik ve özel bir ambians eşliğinde kışın yorgunluğunu birlikte atacaklar.

CHI, The Spa’dan Özel Bir Teklif

Uzak Doğu’nun en eşsiz bakımlarını İstanbul’a getiren CHI, The Spa Sevgililer Günü’nde birbirlerini şımartmak isteyen çiftler için özel bir teklif sunuyor. Özel couple süitte 60 dakikalık rahatlatıcı Bali masajı 30 dakikalık aromatik jakuzi bakımı ile devam ediyor. Özel couple masaj odasında meyve tabağı ikramı ve bakımların tazelendirici etkisiyle çiftler, bu özel günde kendilerini farklı hissederken, başbaşa dingin bir zaman geçirme imkanı buluyorlar. Sevgililer Günü’ne özel uygulanacak bu spa paketinin fiyatı KDV dahil 700 TL. Ayrıca; 6 – 20 Şubat tarihleri boyunca çiftlere özel tüm bakımlarda %15 indirim kampanyası da devam ediyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0212 275 8888 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

