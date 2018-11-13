SHA WELLNESS CLINIC, SHA RESIDENCES’I SUNAR





Sağlıklı yaşam ve wellness alanında uluslararası üne sahip SHA Wellness Clinic, kuruluşunun 10. yıldönümünü SHA Residences projesi ile kutluyor.

SHA Wellness Clinic içerisinde konumlanan 11 lüks residans, sağlıklı yaşam yolculuğunu ev konforunda deneyimlemek isteyenleri İspanya’nın en güzel bölgelerinden Valencia’ya davet ediyor.

SHA Wellness Clinic, şehir hayatının olumsuz etkilerinden arınmak, bedensel ve zihinsel olarak yenilenmek isteyenleri wellness alanında devrim yaratan SHA Residences ile tanışmaya davet ediyor. SHA, merkezde gerçekleştirilen eşsiz uygulamalara ek olarak sağlıklı yaşam konusunda öğretileri ile ömür boyu sağlıklı yaşamın anahtarını ev konforunda sunmak için tasarlanan 11 residansı ile sağlıklı yaşam tutkunlarını bekliyor.

Sağlıklı yaşam konusunda; yaşam tarzı ve diyete ek olarak, yaşanan ortam ve mekanların önemini vurgulayan SHA, sağlık ve yapılar arasındaki bu ilişkiyi inceleyerek, uzman ekibi ve dünyanın en prestijli mimarları işbirliği ile tasarım, malzeme ve teknolojinin sağlıklı yaşam yolculuğunda devrim yaratmayı hedeflediği yepyeni mekan konsepti “SHA Residences” ı yarattı.

SHA Wellness Clinic içerisine konumlanan 11 residans, boyutları 300 m² ila 500 m² arasında değişen Bahçe, Premier ve Penthouse modelleri ile misafirlerini bekliyor. İçerisinde fitness merkezleri, hamam-sauna ve tedavi odalarını da içeren residanslar geniş cam sonsuzluk havuzları ile beden ve ruhu birlikte besliyor.

Özenle seçilmiş mizanpaj, iç mekanların dış mekânla etkileşimini koruyarak doğal güneş ışığından yararlanma, Feng Shui prensiplerine saygı, teknolojinin kullanımı ve sağlık, kromoterapi ve hava kalitesi ölçüm ve arıtma mekanizmalarına uyarlanmış otomatik sistemler ile SHA Residences konfordan fazlasını sunuyor. Doğal malzemeler ve doğaya saygılı sistemleri ile SHA Residences, sürdürülebilir bir yapı modeli ortaya koyuyor.

SHA felsefesi, sağlık ve mutluluk için vücut, zihin ve ruhun mükemmel uyumuna ulaşmayı hedefliyor. Klinik verdiği tüm hizmetlerle sağlıklı yaşam tutkunlarının canlanmış, yenilenmiş ve daha sağlıklı hissetmeleri ve yaşam tarzlarında pozitif değişiklikler yapmaya hazırlanmaları için her zaman mümkün olan en keyifli ve konforlu konaklama seçeneklerini sunmayı amaçlıyor.

SHA’da sunulan sağlıklı yaşam programları, her konuğun ihtiyaçlarına ve amaçlarına yanıt vermek için tamamıyla kişiye özel olarak hazırlanıyor. SHA’nın geniş kapsamlı sağlıklı yaşam programlarının yanı sıra SHA Academy’de sunulan sağlıklı yemek pişirme dersleri, sohbetler, egzersizler, açık hava gezileri ve konferanslar yoluyla da konukların evlerine döndüklerinde de sağlıklı yaşam yolculuklarını sürdürmeleri sağlanıyor.

Detoks, kilo verme, yenilenme, sigarayı bırakma, fitness programları ile dikkat çeken SHA Wellness Clinic tüm sağlıklı yaşam tutkunlarını yeni bir hayata başlamaya davet ediyor.



