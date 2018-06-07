SEZONUN FAVORİ TRENDİ HANGİSİ DERSİN?





Bir sosyal topluluk platformunun yaptığı ankete göre, sezonun favori moda trendi çiçek desenler oldu. Senin yaz trendlerinden favorin olan hangisi?

Kadınların ve erkeklerin tutkulu ve bilgili oldukları konularda birbirlerine yardım etmek ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği bir topluluk platformu, üyelerine üyelerine “2018 yazının en favori moda trendi sence hangisi?” sorusunu yönlendirdi.

Binlerce kişinin katıldığı ankette yüzde 62’lik oy oranıyla çiçekli desenler anketin açık ara birincisi oldu. Onu yüzde 18’lük oy oranıyla geometrik desenler takip etti. Üyelerin yüzde 10’unun tercihi ise pul payet, püskül ve tüy seçeneği oldu.

Ankette kadın – erkek dağılımında ise sonuçlar değişmedi. Kadınların yüzde 61’i, erkeklerin ise yüzde 62’si sezonun favori moda trendi olarak çiçekli desenleri tercih etti.

Fotoğraf: Glowsly

