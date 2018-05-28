SEZONUN FAVORİ DİZİSİ: “UFAK TEFEK CİNAYETLER”





Anket sonuçları favori dizimizin Ufak Tefek Cinayetler olduğunu söylüyor.

Bu sene ekranlara kadın hikayeleri damgasını vurdu desek yeridir. Aşkları, öfkeleri, merhametli yönleri, duygusallıklarıyla birçok ikonik kadın karakter hayatımıza girdi. Kadınların ve erkeklerin tutkulu ve bilgili oldukları konularda birbirlerine yardım etmek, hayatın her alanına dair soru sormak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği topluluk platformu da üyelerine “Dizi sezonu sona eriyor! Sezon dizilerinden senin favorin hangisi?” sorusunu yönlendirdi. Binlerce kişinin katıldığı ankette Star TV’nin iddialı yapımı “Ufak Tefek Cinayetler”, oyların yüzde 31’ini alarak sezonun en favori dizisi seçildi.

Ankette ATV’de yayınlanan “Sen Anlat Karadeniz” oyların yüzde 27’sini alarak ikinci, Show TV’nin sevilen dizisi “Çukur” yüzde 22 oy oranıyla üçüncü olurken, FOX TV’nin yeni dizilerinden “Kadın” oyların yüzde 20’sini alarak dördüncü oldu.

Erkekler “Çukur” dedi!

Ankette kadın – erkek dağılımında farklı bir sonuç ortaya çıktı. Kadınların yüzde 33’ü Ufak Tefek Cinayetler’i tercih ederken, erkekler yüzde 41 gibi yüksek bir oy oranıyla Çukur’u en favori dizileri olarak gösterdi.

Sahi, seni ekrana kitleyen dizi hangisi?

