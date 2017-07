SEVGİLİN SENİ SOSYAL MEDYADA NİÇİN ENGELLER?

Geçtiğimiz ay yayınlanan ilişkilerinize ve kendinize karşı empati kurabileceğiniz, okurken kendiniz ile sohbet edeceğiniz, başucu niteliğindeki kitabı “Ben En Çok Kendim Olmayı Sevdim” ile ilgi gören Gamze Berberci Çelik, yayınlandığı yazısında tüm sosyal medya hesaplarından engelleyen sevgilileri anlatıyor.

Lifecoaching ve ilişki koçluğu alanında uluslararası sertifikasını aldıktan sonra bu alanda danışman olarak çalışmaya başlayan, on beş senelik kariyeri süresince kişisel gelişim alanında birçok eğitim ve seminere katılan, Türkiye’nin önde gelen kişisel gelişim uzmanları ile birebir çalışan Gamze Berberci Çelik, deneyimlerini ve çalışmalarını yazmaya devam ediyor.

Günlük hayatta sıkça tanık olduğunuz kendinize sorular sorarak ilişkinizin analizini de yapabileceğiniz ve çözebileceğiniz konuyu ele alan Berberci’nin yazısı:

Sorularla Çözüyorum

SEVGİLİNİZ SİZİ SOSYAL MEDYADA

NİÇİN ENGELLER…

‘Sevgilim tüm sosyal medya hesaplarından beni ENGELLEDİ, artık ona ulaşamıyorum!’ Ne yapacağım?’ Son günlerin en çok sorulan sorusu…

Bir sevgiliyi engellemek,

¨Seni görmek istemiyorum.

Ne yaptığın beni ilgilendirmiyor.

Seni artık hayatımda istemiyorum.

Umurumda değilsin.

Seni unuttum.

Beni izlemeni, nereye gittiğimi, kimlerle buluştuğumu görmeni istemiyorum… mu demektir?

Yoksa sizi iyice kızdırıp tüm dikkati üstüne çekmek isteyen, sizi merakta bırakarak kendisine gizemli bir hava yaratıp yeniden sevginizi kazanmak isteyen bir sevgiliniz olabilir mi?

Gerçekten sizinle hayatına devam etmek istemiyorsa, ‘engelleyerek’ irtibatı kesmiş olabilir.

Niçin bunu yapar?

Çünkü sıkılmıştır, kaçmanın bir yolu da saklanmaktır. Hesap vermekten, anlaşılamamaktan, hesap sorulmasından, kendini anlatmaktan, attığı her adıma kulp takılmasından, aşk sözcüklerinin yerini suçlamaların almasından sıkılmıştır. Çareyi ulaşılamamakta bulur. Sana son zamanlarda yukarıdaki cümleleri kuruyorsa duyguları baskın ve gerçektir. Yeni denizlere yelken açmaya istekli olabilir. Üstüne varma, aşırı ilgi gösterisinde bulunma.

Mümkünse dinle, anla, duygularını hisset ve anlaşma yoluna git. Geri dönerse senindir, dönmezse sızlanma…Son günlerde neler yaşadığını bir gözden geçir. Ancak anlaşmazlığa düştüğünde senden kaçışının ana sebebi, kendisini merak ettirerek ilgi çekmekse, o an için başarılı olacaktır. Sen meraklandıkça ilgiyi artırır, her istediğini kabul eder, ona ulaşılmaz olanı yaşatmaya başlarsan keyiflenir ancak mutlu sona ulaşmayacaktır. Bu durumda sen onun şartlarını koşulsuz şartsız kabulleneceğin için kısa süre sonra her konuda onu suçlarsın ve ikiniz de mutsuz olursunuz. Bu sebeple anlamaya çalış. Belki de senden değil, kendinden kaçıyordur. Gitmeyen bir ilişkiyi bitirmekte zorlanıyor, hislerine söz geçiremiyor, kararlarına güvenemiyor olabilir. Üstüne varma, aşırı ilgi gösterisinde bulunma. Mümkünse dinle, anla, duygularını hisset ve anlaşma yoluna git. Yöntem hep aynı, sadece sen gideceğin yolu belirle.

Gerçekten istiyorsa bu ilişki bitmez, dönecektir. Anlamlı bir şarkı duyduğunda, bir gece yarısı dolunayda, gündüz burnuna doğru esen bir parfüm kokusunda yani sizi özlediğinde geri dönmek isteyebilir. Önce engeli kaldırır, sonra bir merhaba diyebilir. Özledim demese de bir bahaneyle, sudan bir sebeple ve bitmeyen bir hasretle geri dönebilir. Şimdi sıra sende, seninle birlikte olmak isteyen bu insan geri geldiği zaman ne yapıp ne yapmayacağına karar ver…Değer veriyorsan, önemsiyorsan bu şansı değerlendir. Mutluluğu elinizle geri çevirme.

Sizin ilişkinizin boyutu bu seçeneklerden hangisi? Bilmiyor musun? Her ikisi de olabilir. İşte bu sebeple önce aşağıdaki soruları cevaplamanızı ve ilişkinizin analizine göre kararını verebilirsin.

Niçin tartıştınız, konu neydi? Son noktayı nasıl koydu?…………………………………………..

Daha önce sizi engelledi mi? O zaman konu neydi? …………………………………………..

Siz hep aynı konularda tartışan bir çift misiniz? …………………………………………..

Engellediğini anladığınızda ne tepki verdiniz? …………………………………………..

Ne hissettiniz? Siz de onu engellediniz mi? …………………………………………..

Sizi engelliyorsa mahrum kalacağı neler var? …………………………………………..

Şimdi aynı soruyu kendinize sorun. Onu engelleyerek onu kimden ve neden mahrum bırakıyorsunuz? …………………………………………..

Son soru: Birbirinizi üzmeye değer mi? …………………………………………..

Değmez diyorsan, şunu da cevapla… Birbirine aşık bir çift hayatı birbirine zehir eder mi?

Hem kendine hem sevgilinize son bir şans daha ver. Gerçekten tekrar beraber olmak istiyorsan nedenleri ve niçinleri aramaktan vazgeç. Önce zihnindeki ‘engellendim’ imajını kaldır, sağlıklı bir iletişime geç. Ona ulaşmayı dene. Kadınız biz, çareler tükenmez, sen yeter ki iste. Duygularını anlat, hatalıysan özür dilemeyi bil. Bundan sonra ne yapmayacağından bahset. Eğer halen seni istiyorsa ve sana inanıyorsa dönecektir. Dene, olmaz deme, denemeden bilemezsin.

Yukarıdaki soruları cevapladığında için rahat etmiyorsa, anlaşılamadığını hissediyorsan, seninle bir yaşamı hak etmediğini düşünüyorsan ve bu ilişkinin iyiye gitmeyeceğine karar veriyorsan ısrarda etme. Seçim senin…

Son tahlilde eğer seni engelliyor, sonra açıyor, eklemiyor, kendi kapalı hesabını açığa çeviriyorsa gülümse… İlişkinin sahibi sensin.