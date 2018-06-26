SEVGİLİN SENDEN KISAYSA…





Boyun erkek arkadaşından daha uzunsa ve o da bunu sorun ediyorsa, durumla başa çıkması için ona nasıl yardımcı olman gerektiğini yazdık.

Erkek egemenliğinin hâkim olduğu bir kültürde, bazı erkeklere göre uzun boy egemenliği ve gücü simgeliyor. Boyu kısa olan bir erkek bu durumla barışık olmadığında, kendisinden uzun bir kadının yanında bunu sorun edebilir. Çünkü ona göre “kadın, erkeğinin omzuna başını koymak ve güvende olduğunu hissetmek ister.” Bu da erkeğin güçlü ve ilişkiye hâkim olmasını, yani kadından uzun boylu olmasını gerektirir.

Ona bu durumu neden sorun ettiğini sor ve anlatarak rahatlamasını sağla. Çok yüksek ihtimalle burada belirttiğim toplumsal mitlerden bahsedecektir. Ardından ilişkinizi güçlü kılan noktaları onunla paylaş ve onun hangi yönlerinden etkilendiğinden bahset. Onu bu yönleri için takdir et ve onu olduğu hâliyle sevdiğini ona hatırlat. Bu, onu biraz olsun rahatlatacaktır.

Ayrıca ne yaparsan bu durumu aşmasında ona yardımcı olabileceğini sor. Onun da önerilerini dinle ve gerçekleştirebileceklerini hayata geçir. Örneğin toplum içinde onun yanındayken topuklu ayakkabı ya da bacaklarını uzun gösteren kıyafetler giymeni istemeyebilir. Buna saygı göster.

Ancak bu kısıtlamalar senin yaşam kaliteni bozacak duruma gelirse, onun birkaç seans psikoterapi almasını öneririm. Özellikle EMDR terapisi işe yarayacaktır.

Çisem İlhan, Uzman Klinik Psikolog

