SEVGİLİLER GÜNÜ DEPRESYONUNDAN NASIL KURTULURSUN?





Üzülme sevgili okuyucu, 14 Şubat Sevgililer Günü geliyor ve sen yalnızsın diye üzülme. Emin ol bu haberi yazan da senin gibi yalnız, senin gibi sevgilisiz. Ama bunu sorun ediyor mu, hayır! Aksine sana feyz olsun, o ‘özel’ (!) günde depresyona girme diye sırf senin için haber yazıyor. Mutlaka oku, kendini hafiflemiş hissedeceksin. Yani en azından bunu deneyebilirsin.

1- Sevgililer Günü’ne yakın tarihlerde; 14 Şubat’ın etrafında dönen sayılarda, çift olan arkadaşlarınla görüşme. Boşuna canını sıkma hakkını kullanmanın hiç gereği yok.

2- 14 Şubat’ta televizyonda bir sürü romantik komedi olabilir. Anladın sen bunu. Devamını biliyorsun. İzleme, özetle.

3- Ofiste mutlaka kendisine çiçek vb. hediyeler gelip de çığlıklar atacak arkadaşların olacak. Kulak tırmalayıcı, tahmin ediyoruz. Onların heyecanına ortak olmayı deneyebilirsin ama olayı abartma ya da gidip bir köşede kendini yalnız bırakma. Olayların ne çok içinde ol ne de tam dışında.

4- Radyoda çalan romantik şarkılardan uzak dur. Onun yerine ‘Hot Stuff’, ‘It’s Raining Men’ gibi dans parçaları dinleyip havanı bulmayı dene. İçinde bir tutam kıpırtı olmasını sağla, yoksa dediğimiz gibi gün çekilmez olur.

5- Sevgilisi olmayan kız arkadaşlarınla bir program yap. Kendinize en sevdiğiniz restoranda muhteşem bir yemek ısmarlayın mesela. Diyet ve formda olmak gibi kavramları o gün rafa kaldır, aldırış etmeden yemeyi dene. Bak nasıl rahatlıyorsun.

6- Tinder’a göz at, belki yakınlarda bir yerde senin için çarpan bir kalp bulunur. (O güne kadar hiç Tinder’a girmediysen bir anda popüler olma ihtimalin de çok fazla. İyi bir fotoğrafınla açılışı yap tabii.)

7- Spor yap, meditasyon yap, nefes terapileri yap. Bugün kendini daha çok zinde hissetmek isteyebilirsin.

8- Melankoliden uzak durmak için bir kursa yazıl. Evet, tam da 14 Şubat’ta! Dans, zumba, spinning sana önereceğimiz en tatlı kurslar. Eğer yemek kursuna kafayı taktıysan 14 Şubat biçilmiş kaftan! Mideyi düşünmek iyidir.

9- Kendine hediye al. Basit bir hediyeden bahsetmiyoruz! Uzun zamandır en çok istediğin şeyi al. Eğer çok pahalıysa şu andan itibaren para biriktirmeye başla.

10- Yazıyorsan yazma. O gün günlük tutma, bir şeyler not etme. Yazdıkların negatif enerji saçacağı için klavyeye, kaleme dokunma, boşver; arada olur öyle şeyler.

11- Sokaktaki hayvanları besle, evsizlere yardım et, metrodaki müzisyenlerin gitar kutusuna iki liranı at. Bak nasıl rahatlıyorsun, buna inan.

12- Vapura bin, deniz havası iyi gelir. Rüzgarın sana ters köşe yaptığı bir anda o tokadı ye, ye ki acıyı acıyla beslemek temizler bazen her şeyi.

Unutma her şey sevgili demek değil! Hele ki Sevgililer Günü’nde sevgilin olmak zorunda değil. Hayat değişken, bir sonraki bir öncekinden daha farklı, inan. Yarın ne olacağı hiç belli değil. Sen umut et ama bekleme. Bekleyince gelmiyor. Obsesif olma, kendini suçlama, insanlardan, erkeklerden nefret etme. Hepsi çünkü boşuna…



