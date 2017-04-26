SERUMSUZ ASLA!





En kısa zamanda yeni bir serum alman için beş nedene ihtiyacın varsa, işte burada.

Derleyen: Sude Orhan



1

Yanlış serum kullanıyorsun.

İster akne problemin olsun, ister kırışıklık; kullandığın serum sorununa uygun olmalı. Doktor Ilana Galgut, “Cilt bakımına olan yaklaşım herkes için aynı olmamalı” diyor. 30 yaşından sonra her yıl, kullandığın ürünün içeriğinin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını kontrol etmek üzere bir dermatoloji uzmanıyla görüşmelisin.

2

Elindekinin son kullanma tarihi geçti.

Genelde serumların ömrü 12 aydır. Ancak Galgut’a göre bu kullanım süresi, serumun içeriğine bağlı olarak değişiyor. Formülün koruyucu içerip içermemesi ya da havayla temas durumu da kullanım süresini etkiliyor. Bu nedenle ürünü kullandıktan sonra kapağının şişeye iyice oturduğundan emin ol. Elindeki ürünün son kullanma tarihini (ve açtığından beri geçen süreyi) kontrol et.

3

Verdiğin paraya değmesini istiyorsun.

Galgut, “Serumları aktif içerikler taşıyan araçlar olarak düşün” diyor. Eğer belli bir sorunu (mat görünüm, pigmentasyon, yaşlanma gibi) hedef almak istiyorsan; işine yarayacak içerikleri daha fazla oranda içeren serumlardan yararlanarak, daha iyi sonuçlar alabilirsin.

4

Hava çok soğuk!

Soğuk havalarda, içinde seramid, hyalüronik asit ve esansiyel yağ asitleri olan serumlar tercih et. Bu içerikler, ciltte doğal olarak bulunan lipidleri tazeleyerek kuruluk ve ince çizgilere karşı koruma sağlıyor. Serumu sürdükten sonra üzerine yoğun bir nemlendirici uygula. Serum, içerikleri nemlendiricinin ulaşamadığı kadar derin cilt katmanlara taşır; nemlendirici ise nemi hapseder. Skin Ceuticals Hydrating B5’i (A269; eczanelerde) deneyebilirsin.

5

Nemlendiricin makyajınla uyum sağlamıyor.

Serumlar ise harika bir uyum sağlıyor! Cildin yağlıysa ve yoğun etkili bir gündüz kremine ihtiyaç duymuyorsan, makyaj öncesi yalnızca serum kullanmayı dene. International Dermal Institute’a göre serumlar baz görevini de üstlenerek, fondötenine pürüzsüz bir bitiş sağlayabiliyor. Oriflame NovAge True Perfection Serum (A101,90; tr.oriflame.com) gibi kolay emilen bir serum kullanabilirsin.

BUNLARI DENE

1. Gündüz koruması

Kiehl’s Daily Reviving Concentrate (A149; kiehls.com.tr), içerdiği ay çiçeği ve zencefil köküyle cildi gün boyu canlı tutuyor. Cildin çevresel faktörlere karşı savunmasını güçlendiriyor.

2. Matlaştırıcı

Yves Rocher Ultra Matlaştırıcı ve Gözenek Sıkılaştırıcı Serum (A27,45; yvesrocher.com.tr), cildin yağ dengesini formülündeki Baikal Tozu ile kontrol altına alıyor.

3. Leke karşıtı

Bioderma White Objective Serum (A125; eczanelerde), gece kullanıma uygun ve cilt tonunu glikolik asit ile bütünlemeyi hedefliyor.

4. Enerjİ bombası

Sothys Energizing Booster Serum (A289; nubia.com.tr) Sibirya ginsengi ile cildin enerji kaynaklarının kullanımı düzenliyor; parlak bir cilt vadediyor.

5. Menopoz dönemine özel

Vichy Neovadiol Serum (A134,90; eczanelerde) Dört aktif içerikle, yüz ovalini yeniden şekillendiriyor; cildi sıkılaştırıp nemlendiriyor.

