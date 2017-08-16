SERİNLEYEYİM DERKEN VÜCUDUNA AŞIRI KALORİ YÜKLEME





Sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazlardan biri olan yeterli sıvı tüketimi sıcak yaz günlerinde önemini arttırıyor. Aşırı terleme nedeniyle vücudun artan sıvı ihtiyacını karşılamak için ise farklı alternatifler aranıyor. Diyetisyen Sibel Mumcu, sıcaktan bunalıp tercihini asitli ya da şekerli içeceklerden yana kullananlara sağlıklı sıvı tüketimi için önerilerde bulundu.

Sıcak yaz günlerinde hem ferahlamak hem de ter ile kaybedilen suyu yerine koymak için soğuk içecek arayışı artıyor. Diyetisyen Sibel Mumcu, bu dönemde tercihini şekerli ya da asitli içecekten yana kullananların hem gereksiz kalori aldıklarını hem de hiçbir besleyici değeri olmayan sıvıları tükettikleri için vücutlarına zarar verdiklerini belirtti. Mumcu, “Asitli içecekler vücuttan yüksek oranda su kaybolmasına neden olur. Bu nedenle sıvı ihtiyacının fazla olduğu sıcak yaz günlerinde tercih edilmemesi gereken içeceklerdendir” dedi. Vücuttaki elektrolit dengesini korumaya yardımcı olacak sıvıların tercih edilmesi gerektiğini anlatan Mumcu, “Bunu sağlarken hem lezzetli ve sağlıklı seçenekler oluşturulabilir hem de şeker konusunda daha titiz davranarak vücuda fazla şeker yüklenmemiş olur” diye konuştu.

Mumcu sağlıklı ve serinletici içecekler için önerilerde bulundu;

• Taze nane ile tatlandırılmış az şekerli limonata ve içene ilave edilmiş bol buz, serinlemek için iyi bir alternatif olabilir. Limonatanı lezzetini beğendin diğer taze otlarla da tatlandırabilirsin.

• Kendi buzlu çayını hazırlayabilirsin. İyi demlenmiş ve soğutulmuş çayın içine limon suyu ve buz ekleyerek hazırlayacağın çayına limon dilimleri de ekleyebilirsin. İstersen limon yerine diğer taze meyve sularını ekleyerek de farklı lezzetler hazırlayabilirsin.

• Taze sıkılmış meyve sularına (tabi diyabet ve kilo problemi gibi sağlık sorunları varsa meyve miktarına dikkat etmek gerekli) maden suyu ve buz ekleyerek tüketebilirsin.

• Maden suyuna bol limon, buz ya da salatalık dilimleri ekleyerek içebilirsin. İstersen lezzet farkı yaratmak için taze nane, zencefil dilimleri ya da taze fesleğen gibi farklı aromaları da deneyebilirsin.

• Tabi ki sıcak yaz günlerinde az tuzlu ve nane ile tatlandırılmış ayran da iyi seçimlerden biridir. İstersen ayran içine maden suyu da ekleyebilirsin. (tansiyon problemin yoksa)

• Buzlu ve kahveli hazırlanan, az yağlı süt kullanılan içecekler de tercih edilebilir.

• En önemlisi de bol bol su içilmelidir.

