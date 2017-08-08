SERİNLEMEK İSTERKEN HASTA OLMA: KLİMA MİKROBUNA DİKKAT ET





Yaz aylarında özellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklıklar klima kullanımını da artırıyor. Klima etkili bir serinleme yöntemi olsa da bilinçsiz ve sürekli kullanıldığında klimadan kaynaklanan hastalıklar da artıyor.

DoktorTakvimi.com doktorlarından Uzm. Dr. Şafak Göktaş, en önemli klima hastalıklarından Lejyoner Hastalığı’na sebep olan Legionella Pneumophila isimli bakteriye karşı uyarıyor. Klima sistemlerinin denetlenmesi ve temizliğinin düzenli yapılması, sağlık açısından büyük önem taşıyor.

Klima hızlı ve etkili bir serinleme yöntemi olduğundan pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Ancak klimanın bilinçsiz ve uzun süreli kullanımı hastalıkları da beraberinde getirebiliyor. DoktorTakvimi.Com üyesi Uzm. Dr. Şafak Göktaş, klima hastalıklarından Lejyoner Hastalığı’na karşı vatandaşları uyarıyor.

Lejyoner Hastalığı nedir?

Lejyoner Hastalığı, akciğerin Legionella Pneumophila bakterisi ile iltihaplanması sonrası ortaya çıkıyor. Bu bakterinin klimaların sistemlerinde uygun ısıda ve nemde çoğalarak yayıldığını söyleyen Uzm. Dr. Şafak Göktaş, otellerde, hastanelerde, plazalarda kısacası klimanın yoğun olarak kullanıldığı her ortamda salgına sebep olabileceğinin altını çiziyor. Legionella Pneumophila bakterisi akciğere ulaştığında atipik zatürreye sebep oluyor. Diğer zatürrelerden ayırt etmenin kolay olmadığı Legionella Zatürresi, ölümle dahi sonuçlanabiliyor.

Nasıl korunabiliriz?

Legionella Pneumophila bakterisi, ılık ve durgun sularda ürüyor. Yaz aylarında ortaya çıkan salgınlar ise genellikle klima kullanımıyla ilişkili oluyor. Bu yüzden, klima sistemlerinin denetlenmesi, mikroplardan arındırılması, soğutucu ve su tesislerinin bakımı bakterilerin çoğalmasını sınırladığı için önem verilmesi gereken noktalardan.

Klimaların teknik bakımlarının doğru ve düzenli olarak yapılmasının bakterinin bulaşma ihtimalini düşürdüğünü belirten Dr. Göktaş;

“Ortam dezenfeksiyonu ve bakteri suda üreyebildiği için kullandığımız su sistemli çalışan ürünlerin bakımlarının yapılması önemlidir. Gereksiz ve fazla klima kullanımından kaçınmak gerekir. Bu hastalık baskılanmış bireylerde daha şiddetli seyredeceği için orta yaş ve üzerinde olanların, sigara içenlerin, kronik akciğer hastalığı olanların, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, AIDS ve kanser hastalarının özellikle dikkat etmesi ve klima bulunan ortamlardan mümkün olduğunca uzak durması gerekiyor. Gereksiz ve fazla klima kullanımından mutlaka kaçınmak gerekiyor.” diyor.

Hastalığa sadece semptomlara dayanarak teşhis koymak kolay olmadığı için, bazı laboratuvar testleri yaptırmak gerekiyor. İdrarda ve kanda Legionella bakterisinin antijen, antikor veya direk olarak kendisini arayan güvenilir laboratuvar testleri bulunuyor.

