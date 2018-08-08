SERİNLEME ZAMANI!





Sıcak havalarda vücudun kaybettiği sıvıyı yerine koymak ve ferahlamak için en çok soğuk içecekler tercih ediliyor. Sıcak yaz günlerinde serinlemenin en sağlıklı yolun, taze meyve ve maden suyu kullanarak hazırlanan içeceklerden geçiyor.

Havaların ısınması, soğuk içeceklere talebi artırıyor. Diyetisyen Sibel Mumcu, şekerli ve asitli soğuk içecekleri tercih edenlerin gereksiz enerji alırken aynı zamanda besleyici değeri olmayan sıvılarla vücutlarına zarar verebileceğini söylüyor. Yaz aylarında alkolün de zararına dikkat çeken Mumcu, “Alkol, sindirimi sırasında vücuttan yüksek oranda su attırır. Bu nedenle sıvı ihtiyacının fazla olduğu sıcak yaz günlerinde tercih edilmemesi gereken içeceklerin başında gelir” hatırlatmasını yapıyor.

Sıcak havalarda en başta bol bol su tüketmeyi de unutma! İşte sıcak havalarda tüketilebileceğin sekiz sağlıklı içecek:

Buzlu çay: İyi demlenmiş ve soğutulmuş çayın içine limon suyu ve buz ekleyerek hazırlanacak çayın içine limon dilimleri de eklenebilir. Tercihe göre limon yerine şeftali, vişne gibi diğer taze meyvelerin suları eklenerek farklı ve sağlıklı içecekler hazırlanabilir.

İyi demlenmiş ve soğutulmuş çayın içine limon suyu ve buz ekleyerek hazırlanacak çayın içine limon dilimleri de eklenebilir. Tercihe göre limon yerine şeftali, vişne gibi diğer taze meyvelerin suları eklenerek farklı ve sağlıklı içecekler hazırlanabilir. Soda ve meyve suyu: Taze sıkılmış meyve sularına (diyabet ve kilo problemi gibi sağlık sorunları yaşayanların meyve miktarına dikkat etmeleri şartıyla) maden suyu ve buz eklenerek serinletici içecekler hazırlanabilir.

Sağlıklı sebze suyu: Bol limon ve buz kullanarak farklı sebzeler ile içecekler hazırlayabilirsin. Salatalık dilimleri, maydanoz, taze nane, taze fesleğen, taze zencefil dilimleri kullandığın karışımlar ile lezzetli ve sağlıklı içecekler hazırlayabilirsin.

Bol limon ve buz kullanarak farklı sebzeler ile içecekler hazırlayabilirsin. Salatalık dilimleri, maydanoz, taze nane, taze fesleğen, taze zencefil dilimleri kullandığın karışımlar ile lezzetli ve sağlıklı içecekler hazırlayabilirsin. Naneli ballı limonata: Sıcak yaz günlerinde en iyi alternatiflerin başında da taze nane ile tatlandırılmış buzlu limonata geliyor. Balla da tatlandırılabilecek limonatanın içine sevilen diğer otlar da eklenebilir.