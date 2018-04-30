SERİNLE BİRAZ!



Güneş yüzünü bir gösterdi, pir gösterdi. Sıcaklığın arttığı bu günlerde biraz olsun serinlemenin sana da iyi geleceği yadsınamaz bir gerçek. İşte evde de deneyebileceğin pratik çözümler!

1- Evde içecek hazırla

Güneşli günlerde sıvı tüketimi normale göre büyük ölçüde artıyor. Durum böyleyken ağır yiyecekler yerine hafif ve soğuk içeceklere yönel. Evde sevdiğin taze meyvelerle, dilersen buz da ilave ederek smoothie yapabilirsin. Tabii meyvelerin ne kadar şeker içerdiğini unutmadan, miktarı abartmadan tüket.

2- Buz küpleriyle güzelleş!

Cildinin sıkılaşmasına ve ferahlamasına yardımcı olan buz küpleriyle yüzüne masaj yaparak sıcaktan bunaldığında cildini rahatlatabilirsin. Bunun yanında gül suyunu buz kalıplarında dondurmak da iyi fikir. Anında tazelik ve canlılık vaat ediyor.

3- Küveti doldur

Banyoya git, küveti doldur ve içine gir. Ilık suyun içine sevdiğin duş yağından ya da banyo tabletlerinden atarak işi daha eğlenceli hale getirebilirsin. Lavantalı ürünler stresini azaltman ve rahatlaman için ideal.

4- Ayak banyosuna ne dersin?

Evde serinlemenin en pratik yollarından birinin de ayakları suya sokmak olduğu yadsınamaz bir gerçek. (Tıpkı şimdilerde hayalini kurduğun, ayaklarını denize sokmak gibi düşünebilirsin bunu!) Geniş bir kaba ılık bir su doldur ve içerisine aromaterapik yağlar, banyo tuzu ya da deniz tuzu ekle. Evde spa keyfi yapman için epey dinlendirici ve etkili bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz.

