SENİNLE İLGİLENECEĞİ YERDE TELEFONUYLA MI OYALANIYOR?

Tüm meselenin özeti: “Telefonun mu yoksa ben mi?”

“Beraber film izleyelim” diye plan yapıyorsunuz. Her şey hazır. Fakat filmi izlemeye başlar başlamaz şunu fark ediyorsun: Sevgilin telefonuna gömülmüş, sınırsız oyun oynuyor. Ya da romantik bir akşam yemeğindesiniz ve menüye bakacağına Instagram ile ilgileniyor. Neler oluyor? Nedir sevgilinin telefonunu bu kadar önemli kılan şey? Hatta şöyle diyelim: Telefonunu senden daha önemli kılan şey ne?

Telefon bağımlılığı, çoğu ilişkide sıklıkla karşılaşılan bir sorun. 2015’te yapılan bir çalışmada, Amerikalılar’ın her gün ortalama 46 kez telefonunu kontrol ettikleri ortaya çıkmıştı. Rakamlar yaşa göre değişiklik gösteriyor olsa bile, yemekte ya da yatakta bile sürekli telefonumuzu kurcaladığımız için bu rakama şaşırmamak lazım.

Baylor Üniversitesi’nin çalışmasında ise, sürekli olarak telefon kontrol etmenin ilişkide tatmine ve genel mutluluğa zarar verdiği ortaya konulmuştu. Partnerinin sürekli telefonuyla ilgilendiğini gözlemleyen kişilerin ilişkilerinde tartışmaların ortaya çıktığı ve ilişkideki tatmin seviyelerinin azaldığı belirtiliyordu. İlişkideki bu olumsuz gelişmelerin ise hayatın genelindeki tatmin duygusuna zarar vererek depresyona yol açabileceğinin altı çiziliyordu.

Biz de bu meseleye eğildik ve partnerinin telefon bağımlılığı hakkında neler yapabileceğine dair yol haritalarını araştırdık.