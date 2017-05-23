SENİN POPON HANGİSİ?







Biliyoruz ki bazın kadınların popoları diğerlerininkinden daha büyük. Ama aslında popolar sadece küçük ve büyük diye ikiye ayrılmıyor. Şekilden şekile popo var; türlü türlü. İşte sana popo çeşitleri.

New York’ta Plastik Cerrah Matthew Schulman’ın yaptığı araştırmaya göre aslında kadınların popo tipleri birbirinden oldukça farklı. Buna göre kadın poposunu büyük ve küçük diye ikiye ayırmak, tamamiyle yanlış bir değerlendirme. 35 farklı ülkeden 35 kadının poposu örnek alınarak yapılan araştırmada beş çeşit popo tipi ortaya çıkmış: V şeklinde, A şeklinde, yuvarlak, kare ve ters kalp şekli.

Peki senin poponun şekli nasıl, bunlardan hangisi merak ediyorsan, böyle gel… Poponun şeklini öğrenmede iki faktör önemli rol oynuyor; pelvisin ve popo yanakların boyutları.

1- Kare:

Schulman, kadınlarda en çok da genç kızlarda görülen şeklin kare olduğunu söylüyor. Kare şekilde kalçalar ve pelvis, aynı genişlikte olur.

2- V şekli:

Bu tip popoya sahip kadınların kalçaları dar, omuzları geniştir. Bu açı da arkadan ‘V’ şeklini verir.

3- A şekli:

Geni kalçalı kadınların geniş popoları vardır. Bu da yine arkadan ‘A’ şeklinde bir görünüm verir.

4- Yuvarlak



Tıpkı Jennifer Lopez’in ve Kim Kardashian’ın poposu gibi popolar tam da yuvarlak popo klasmanında yer alıyor. Yuvarlak popoda en büyük etken elbette ki poponun büyük olması.

5- Tersten kalp şeklinde:

Bel inceliğinin bu kategoride rolü büyük. Üst bölümün daha ince ve alt bölümün giderek genişlemesi, tersten bir kalp şeklinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Özellikle bikini modellerinde bu şekli görür ve beğeniriz. Her iki bölgede de belli bir oran vardır ve bu oran poponun daha biçimli görünmesinin anahtarıdır.



