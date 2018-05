“SENİ TANIYAMIYORUM!”

Partnerinin yüzünü tanıyamadığın için onu her sabah ilk defa görüyormuş gibi olduğunu hayal et. Her 50 kişiden birinin yaşadığı “yüz körlüğü” işte böyle bir şey. Dartmouth College’dan Psikolog Dr. Brad Duchaine, bu durumun beynimizdeki görsel veriyi işleyen ve ayrıştıran bölümlerdeki düzensizliklerden kaynaklı olduğunu söylüyor. Bu durumu yaşayanlar aile üyelerini tanımakta bile zorluk çekiyor. Ünlü simaları diğer fiziksel özelliklerine bakmadan tanıyabiliyor musun? Eğer çoğunu tanıyamıyor ve yukarıda bahsettiğimiz sorunu yaşıyorsan, insanların karakteristik özelliklerini ayırt etmeye yardımcı olan mekanizmaları öğrenmek için bir uzmanla görüşme zamanın gelmiş olabilir.

Yukardan aşağıya:

1. Emma Stone

2. Chrissy Teigen

3. Rihanna

3. Natalie Portman

4. Oprah Winfrey