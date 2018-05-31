SENİ MUTLU EDEN BESİNLER





Yoğun iş temposu ve hızlı şehir hayatı hepimizin enerjisini düşürebiliyor. Ancak mutluluk verici besinlerden oluşan doğru beslenme alışkanlıklarıyla keyfini yerine getirebilirsin.

Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, serotonin ve dopamin salgılamasını arttıran gıdaları anlatıyor:

YUMURTA

En değerli protein kaynaklarından olan yumurtayı sadece kahvaltıda değil, gün içinde herhangi bir öğünde de tüketebilirsin.

KİNOA

Serotoninin öncü maddesi olan triptofan deposu kinoayı, salatalarına veya sebze yemeklerine ekle.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

20 gramında 120 mg triptofan bulunan kabak çekirdeği, rahatlayıp sakinleşmene yardımcı oluyor.

AMARANT

Protein değerinin yüksek olması sebebiyle tercih edilen amarant, triptofan açısından da zengin. Yemeklerine veya salatalarına ekleyebilirsin.

HİNDİ ETİ

Selenyum ve B12 açısından zengin bir protein kaynağı olmasının yanı sıra, vücutta serotonin salgılanmasını tetikliyor. Emilimini arttırmak için yanında kompleks karbonhidratlar tercih et.

