SENCE BİR KİTAP 140 KARAKTERE SIĞAR MI?





Yaz tüm sıcaklığıyla kavurmaya devam ediyor ancak okuma aşkıyla yanıp tutuşan kitap kurtlarına engel olamıyor.

Azra Kohen’den Orhan Pamuk’a yeni kitap çıkaran veya kitaplarıyla hala sıcak havalarda vazgeçilmez olan yazarlar kitapseverleri konuştururken bu tutku Twitter’a da yansıyor. Yeni çıkan veya akıllarda yer edinmiş kitaplar, kimi zaman yazarlar kimi zaman da kullanıcılar tarafından Twitter’da paylaşılırken edebiyat dünyasındaki gelişmeler de Twitter’da konuşulmaya devam ediyor. Belki de 500 sayfalık romanlara duyulan heyecan, 140 karakterle de anlatılabiliyor.

Peki sen bir kitabın 140 karakterle anlatılabileceğine inanıyor musun? Teknolojinin ‘bu kadar’ yanında mısın, değil misin?



