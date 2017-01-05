SEN SPORUNU YAP, BEBEĞİN DE SENİNLE GELSİN!





Sen sporunu yaparken bir yandan bebeğinin bebek arabasını tutmak ne kadar zor, bunu biliyorsun. Smartbe markası bu engele bir dur dedi ve akıllı bebek arabası üretti. Nasıl mı? İzle, bayılacaksın!

Yeni nesil icatlara bayılıyoruz! İşte onlardan biri daha! ‘Akıllı yüzük‘ten sonra şimdi de ‘akıllı bebek arabası’. Nasıl oluyor diye merak ediyorsan, seni şöyle alalım.

Devrim niteliğindeki bu konsept bebek arabası, açık alanda spor yapan annelerin imdadına koşuyor. Öyle ki yürümekten, koşmaktan bıkmayan ve formuna dikkat eden anneler, bebeklerini de yalnız bırakmamak için onları da yanına almak zorunda, elbette! Ancak bebek arabasını sürerken bir yandan koşmak epey güç! O zaman artık kolayı var. Smartbe markası, yenilikçi bir teknolojiyle bu soruna kökten çözüm getiriyor. Hem anneye hem bebeğe büyük kolaylık! Anne nereye bebek oraya!

Android ve IOS işletim sistemiyle akıllı telefon ve saatlerle yürütülen teknoloji, annenin hareketleriyle bebek arabasını yönlendiriyor. Smartbe, sadece bebek arabasının yönünü belirlemede değil, arabanın ısısını, içine konan sıvının ısısını, müziği, hırsız sensörünü, mikrofonu ve kamerayı da ayarlıyor.

Türkiye’ye ne zaman geleceği konusunda henüz bilgi sahibi değiliz ancak spor yapan annenin açık havadaki egzersizlerini kolaylaştıracak bu bebek arabasının muhteşem teknolojisi sayesinde hayatı kolaylaştıran yeni güzelliklerden biri olduğu kesin.



