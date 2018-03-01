SEN KOŞACAKSIN, MAKYAJIN DEĞİL!



Egzersizden veya koşudan önce makyaj yapma konusunda ne düşünüyorsun? Bu konuda aklında soru işaretleri varsa, okumaya devam et…

Çoğu kadın çalışma hayatında ve özel günlerde makyaj yaparken; bazıları da evden makyajsız çıkmamaya özen gösteriyor. Peki ya egzersiz yaparken? Bu konuda da, kadınlar ikiye bölünmüş durumda: Kimisi ellerinden gelen en iyisini yapacağını belirtirken, diğerleri güneş kremi ve dudak balsamı dışında bir şey kullanmayı reddediyor.

Seçimin ne olursa olsun, egzersiz yaparken ve koşarken tekrar makyaj yapmak için zamanın olmadığı bir gerçek. Bu yüzden gözeneklerini tıkamayacak güçlü ürünleri seçmelisin. Birçok markanın göz ve dudak makyajı konusunda tam da bu ihtiyacına karşılık verecek etkili ürünleri bulunuyor.

Cildin için en iyi seçimler

Gözenekleri tıkayan ve terlemeyi arttıran yağ seviyesi yüksek ürünlerden kaçın. Güneş kremi seçerken de su bazlı olmasına özen göster Önerilerimiz mi? Neutrogena ‘nın likit cilt ve makyaj temizleyicisi, Skinceuticals’tan cildinizi zararlı UV ışınlarından koruyan, 50 faktörlü Physical Fusion UV Defense.

Koşuculardan Danielle Hashem ve Louise Stephens’ın tercihleri, Colorscience Sunforgettable’ın 30, 35 ve 50 koruma faktörleri mevcut olan pudrasından yana. Kendiliğinden temizlenebilen ve kullanım kolaylığı sağlayan fırçası, yüzünün bir kısmını beyaz bırakmıyor.

BB ve CC kremler ile renklendirilmiş nemlendiriciler, fondötenlerden ziyade cildine hafif bir koruma sağlıyor. Almay Smart Shade’in 35 faktörlü CC kremini deneyebilirsin.

Göz Makyajı

Koşucu Olga Tsyvinsky, likit eyeliner kullanmayı seviyor. Favorisi ise Stila’nın tüm gün suya dayanaklı eyeliner’ı. Sephora’nın Colorful koleksiyonundaki suya dayanıklı eyeliner da senin için iyi bir seçim olabilir.

Bakımlı kirpikler için L’Oréal Voluminous Power Volume’ün 24 saat su geçirmez maskarasını makyaj çantanıza ekleyebilirsin. Kameralar önünde yarışan Shannon Rowbury, Blinc rimelini tercih ediyor. Ürün, maksimum dayanıklığı ile 2012 yılından beri kendisinin favorisi, zira yarışlara katılmadan önce bu rimelini sürmeyi ihmal etmiyor.

Ruj

Bazı rujlar, etkisini kaybederken adeta ‘palyaço efekti’ yaratabilir. Böylesine gülünç bir duruma düşmemek için, kalıcı olanları tercih et. Önerimiz, Maybelline New York’un 12 saat kalmayı vadeden dudak parlatıcısı.

Shannon Rowburry, makyajına özen gösteren sporculardan biri. Yarışırken NYX Cosmetics’in mat rujunu tercih eden koşucu, Anastasia Beverly Hills’in likit rujunu sürüyor ve durumdan da memnun.

Makyajda minimalizmden yanaysan, Burt’s Bees’in ürünlerini kullanabilirsin. Ama ruj, egzersiz yaparken bile olmazsa olmazın ise etkisi gün boyu süren rujları tercih etmelisin.

Saç Egzersiz yaparken ya da koşarken saçlarının toplu olmasına özen göster. Kuru şampuanlar, vaktinin oldukça kısıtlı olduğu bu zaman diliminde kurtarıcın olacak. Özellikle de saçlarınızın yağlı ve yıpranmış gözükmesini istemiyorsan, L’Oreal EverStyle’ın saçınıza enerji veren kuru şampuanını tercih edebilirsin.



