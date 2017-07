SEN DE YAPABİLİRSİN

Sandığından daha kolay. Kullanma kılavuzu, mükemmel rengi nasıl elde edeceğini ve nasıl profesyonel gibi uygulayacağını adım adım anlatıyor.



Düşünme balonu

Sana en yakın olan kozmetik mağazasının saç boyaları bölümüne gitmeden önce kendine şunu sor: Yapacağım bu değişiklik için ne kadar hevesliyim? Ardından sana en kolay gelen formülü seç.

Geçici saç boyaları adeta haftalık tatiller gibidir. 10 yıkama sonrasında akıp gider. Böylelikle dipleri koyu renkli çıkmış o kötü ve bakımsız görüntüyle uğraşmak zorunda kalmazsın. Geçici boyalarda peroksit ya da amonyak kullanılmadığı için bu boyalar saçta herhangi bir renk açılmasına ya da kuvvetli renk değişimlerine neden olmaz. Sadece pigmentlerin rengini hafifçe kırar ve şu anki saç rengini bir ton ya açar ya koyulaştırır.

Daha ciddi bir değişim mi yapmak istiyorsun? O zaman yarı kalıcı boyalardan denemelisin. Bu tür boyalar az miktarda amonyak içerir. Dolayısıyla saçlarında daha uzun süre kalır ve rengi ancak 25 yıkama sonrasında kaybolur. Yarı kalıcı boyalar seni en fazla saçının bir veya iki ton açığına ya da koyusuna götürerek saç rengini değiştirebilir. Örneğin çikolata kahvesinden koyu kestaneye.

Eğer ciddi bir renk değişikliğine kendini gerçekten hazır hissediyorsan, kalıcı boya yapman gerekiyor demektir. Bu boyalar içerdikleri peroksit ve amonyak ile saç rengini tamamen değiştirir. Dolayısıyla yaptığın renk, sen saçlarını uzatana ya da kestirene kadar kalır. Bu tür formüller sana köklü değişim yapmak istediğinde saçının rengini nasıl değiştirebileceğin ve daha etkileyici renkler elde edebileceğin konusunda imkân sağlar.

Kendin için doğru rengi seç

Daha doğal bir etki için kendi saçının üç ton açığı ya da koyusunu tercih et. “Şüphelerin varsa ve ne istediğinden tam olarak emin değilsen, açık renkler kullan” diyor Rita Hazan Salon’un sahibi Rita Hazan. “Eğer renk senin için uygun değilse açık renk olan saçlarda değişiklik, koyu renkten daha kolay olur”. Büyük bir değişlik içinse kestane renginden buğday rengine geçiş yap ve muhakkak profesyonel birinden yardım iste.

Göz önünde bulundurman gereken diğer bir şeyse mat renklerdir. Tıpkı tenin gibi, saçların da sıcak ve soğuk renkleri bir arada bulundurur. Saç boyasının içerdiği peroksit bunların tamamını ortaya çıkarır. “Genellikle saçları boyandıktan sonra nasıl o kadar kırmızı olduğuna şaşıran esmer kadınlar sıcak mat renkleri kullanmalı. Özellikle de açık renge dönenler” diyor Lisa Evans Salon Mario Russo’nun bir çalışanı olan Lisa Evans. Eğer bu rengin cırtlak olduğunu düşünüyorsan, daha soğuk ve soluk renkler kullanmalısın.

New York’ta bulunan Eva Scrivo Salon’un sahibi Eva Scrivo’ya göre, saçlarının boyaya nasıl bir reaksiyon göstereceğini kestirmenin bir yolu bulunuyor. İlkokul yıllarındaki fotoğraflarına bir göz at. Eğer saçların o dönemde balköpüğü gibi sıcak renklerdeyse, şimdi boyadığında ondan daha sıcak renklere kavuşacağın anlamına gelir. Eğer daha soğuk renklerdeyse, yani küllü kumral ya da esmersen, boyamak ya da ağartmak muhtemelen donuk renkleri açığa çıkaracaktır. Bu, kendi kendine yeni bir saç rengi denemeden evvel aklında tutman gereken önemli bilgilerden biridir.

Derin nemlendirme

Çatlamış bir duvarı sıvamadan boya yapmazsın, değil mi? Öyleyse boyayı kremsiz uygulamayı aklından bile geçirme. “Eğer saçların zarar gördüyse, renk pigmentleri saç tellerine iyi tutunamayacak ve bu da sonunda yol yol bir görüntüye neden olacaktır” diyor Phyto Universe’ün direktörü Nicolas Cronuot. “Bu sebepten ötürü saçlarını boyamadan bir hafta önce nem maskesi yaparak onları şımartmalısın.” Bunu boya yapmadan önce duvardaki çatlakları derz ile doldurmak gibi düşün. Böylece boyanın bağlanabilmesini sağlayabileceğin pürüzsüz bir alan yaratıyorsun. Saç tellerine belli dozda nemlendirici takviyesi yapman onları boyanın içinde kullanılan zararlı kimyasallardan korumana yardımcı olacak, dolayısıyla yanmış, çatallanmış görüntüden uzaklaşmış olacaksın.

Boyadan bir ya da iki gün öncesinde saçlarını yıkamayı bırak. “Saçının doğal yağı saç tellerini ve kafa derini koruyarak kaşıntıya engel olur” diyor Tresemmé’de saç stilisti olan Nathaniel Hawkins. Saçlarında kalan hiçbir şekillendirici ürün seni düşündürmesin. Bunlar saç boyama sürecini etkilemez. Eğer boya yapmadan önce saçlarını yıkayacaksan, hassas formüllü bir ürün seç. Güçlü temizleyiciler kafa derini tahriş edebilir. Bunun üstüne boyanın içindeki kimyasallar da eklenince kaşıntı ve yanma yaşarsın.

Hazırlık çalışmanı yap

Saç boyamak sufle pişirmek gibidir. Eğer her adımına dikkat etmezsen sonunda her şey bir fiyaskoya dönüşebilir. “Saçlarını halsizken, aceleyle ya da iki kadeh şarap içmişken boyayan kadınlarla ilgili birtakım şeyler duyarım” diyor Scrivo. Bunlar hataların yapıldığı zamanlardır. Boya işi her zaman konsantrasyon ve zaman gerektirir.”

Kutunun kapağını parçalayıp açmadan evvel, “Bir kulak memenden diğer kulak memene ve boyun çizgine vazelin uygula ve boyanın tenini boyamasını önle” diyerek uyarıyor John Frieda’nin yaratıcı hekimi ve ünlülerin saç boyacısı Harry Josh.

Daha sonra, saç uçlarını biraz su ile nemlendir. “Saç uçların kurumuş ve zarar görmüşse, çok daha fazla renk emebilir” diyor boya markası Clairol’un direktörü Jason Backe. “Biraz ekstra nemlendirme rengin eşit olarak emilmeye devam etmesini sağlar ve uçların aşırı koyu olmasını engeller.

Hazır, bekle, başla!

Bir tarak yardımıyla saçlarını dört eşit parçaya ayır. Önce saçlarını yarısı üstte yarısı altta kalacak şekilde bir kulağından diğer kulağına kadar ayır. Daha sonra bu iki parçayı da kendi aralarında ikiye ayırarak her dört parçayı ayrı ayrı tokalarla tuttur. Boyayı bir seferde tek bir parçaya uygula. “Bu boyalarla çalışmak için organize bir yaklaşımdır ve bir hata yapmadan önce istemsiz tatil vermeni önler” diyor Garnier Nutrisse’in renk uzmanı Chuck Hezekiah. Boyayı eldivenlerin yardımıyla diplerden uçlara doğru uygula. Son saç teline kadar olabildiğince çabuk uyguladıktan sonra, hemen süreyi başlat. Çoğu renk 20 dakikalık bir sürede açığa çıkar.

Boyama sonrası, üç gün saçlarını şampuanlamayı unut. “Bu boyama süresince açık halde bulunan kütiküllere kapanması için zaman verir ve boyanın moleküllerin içine hapsolmasını sağlar” diyor Scrivo. Ve saçlarını yıkayacağın zaman suyun derecesine çok dikkat et. “Sıcak su kütiküllerin genişleyip açılmasına, böylelikle bir miktar boyanın serbest kalmasına neden olabilir. Serin suyla durulama yapmak daha iyidir” diyor Redken’in renk uzmanı David Stanko.



Tüm boya felaketlerinin çözümü var!

Şapka takmana gerek yok. Biz, tüm sorunları çözüyoruz…

“Saçlarım altın renginden ziyade yeşile döndü!”

Bir konserve domates suyu ile saçındaki garip rengi giderebilirsin. “Saçlarını ıslat, domates suyunu her yanına sür ve 30 dakika öylece bıraktıktan sonra tamamen durula” diyor Garnier Nutrisse’in renk uzmanı Chuck Hezekiah.



“Rengimi biraz daha ılık bir tona çevirmek istiyorum. Şu anda çok turuncu!”

Sıcaklığı hissedemiyor musun? “Öyleyse saçlarını istediğin renge daha yakın peroksit içermeyen (geçici ya da yarı kalıcı) bir boyayla yeniden boya” diyor Tresemmé’den Nathaniel Hawkins. “Yalnız bu kez, o turuncu renkten kurtulmak için daha soğuk ve soluk bir renk dene.”



“Bu renk berbat!”

Eğer yeni saç rengin kurtarılabilir bir renk değilse, bir şapkaya ihtiyacın olacak. Fakat bir saç boyası çıkarıcısı seni boyanın pişmanlığından kurtarabilir. Goldwell System Color Remover Hair/Saçtan Boya Çıkarıcı 100 ML (e-kuafor.com) ile yapılan tedavi boya moleküllerini değiştirir. Böylelikle onları yıkanabilir hale getirir. Tekrar saçlarını boyamak için ise muhakkak profesyonel bir yardım al.

İstanbul’dan Lisya:

Kendi kendime röfle yapabilir miyim?

Eğer esmer bir kadınsan, röfleyi profesyonellere bırakman daha akıllıca bir seçim olur. Saç tutamlarının doğru genişlikte alınması ve eşit dağılması, en mükemmel bal rengi oluşumun ayarlanması gibi çok fazla detay var. Gördüğün gibi eğer Mos’da çalışmıyorsan bunu kendi kendine yapman aslında imkânsız. Evde yapılan röfleler zaten sarışın olan kadınlar için idealdir çünkü bu saçlar hata göstermeyecektir. Kendi saçlarından biraz daha açık tonlarda bir renk seç ve yüzünün etrafındaki birkaç küçük tutama uygula. (Hiç başının arkasına fırça darbeleri yapmayı denedin mi? Bu ileri derecede bir yoga duruşudur.)

İzmir’den Rezzan B.

Eğer saç rengim çok koyuya kaçarsa ne yapabilirim?

Rahatla biraz! Koyu saç boyasından mutfağındaki iki ürünle kurtulabilirsin. Bulaşıkları yıkadığının dörtte biri kadar bulaşık jeli ile saçlarını yıka ve rengin nasıl etkileyici şekilde açıldığını gör. Fakat çok etkili olan güçlü deterjanlar aynı zamanda saçların için zararlı olabilir. Bu yüzden yıkama sonrası iyi bir saç kreminden yardım almalısın. “Zeytinyağı kesinlikle çok işe yarar çünkü hem nemlendirici özelliği vardır hem de hafiftir” diyor Harry Josh. “Saçlarını yağ ile ıslat ve sonra durulanıncaya kadar şampuanla. İşlem bittikten sonra daha açık bir renk elde ettiğini göreceksin.”

Kerastase Chrome Riche, röfleli ve boyalı saçlar için yıpratıcı etkilere meydan okur.

Seçkin kuaförlerde, 39 TL

Biolage Colorcaretherapie, teknolojisini bitkilerin gücüne borçlu ve boyalı saçlar için koruyucu renk terapisi sunuyor. Seçkin kuaförlerde, 30 TL

Douglas Perfect Color, saç rengini koruyucu yepyeni bir şampuan.

Yalnızca Douglas mağazalarında, 21 TL

John Frieda, şampuanını yememen için sınırları zorluyor. Tatların saçlarında yarattığı ışıltıya inanamayacaksın. Debenhams mağazalarında, 22 TL

Klorane Spray bitkisel renklendiriciler ile saçının tonunu ve ışıltısını ortaya çıkarıyor.

Seçkin eczanelerde, 19,50 TL

Kullanabİleceğİn Boyalar

Kendi favori boyalarımızı seçtik.

En iyi sarılar: Garnier Color Naturals Bu sarı Madonna’yı bile kıskandırır. Büyük Marketlerde, 5,41 TL

En iyi kahveler: Palette Altın Parıltılı Kahveler Serisi Bu kahveler ne mat ne de sönük. İster karamel, ister çikolata hepsi ayna gibi pırıl pırıl. Büyük Marketlerde, 8,50 TL

En iyi kızıllar: Kolleston Vahşi Kızıl Göz alıcı saç rengini korurken, ona kattığı ışıltılar bu boyayı diğerlerinden farklı kılıyor. Büyük Marketlerde, 13,40 TL

En Güzel Röfleler: Matrix Ultra Blonde Socolor Beauty Bu boya ile yüzüne farklı bir ifade katmanın vakti gelmiştir belki. Yalnızca kuaförlerde.

En Doğal Formül: Organic Natural Colors Bu bitkisel içerikli ürünler, amonyak ve peroksit içermeden zengin renklendirme seçeneği sunuyor.

Büyük Marketlerde, 10,50 TL

En Hafif Formül: Loreal Casting Creme Colors Amonyak içermeyen formülü ile saçlarına son derece nazik davranır. Büyük Marketlerde, 13,90 TL

En Hoş Koku: Viola Saçlarını boyarken burnunu yakmayacak bir formül bulduk.

Büyük Marketlerde, 7,95 TL