SEN DE EGZERSİZ BAĞIMLISI OLABİLİRSİN





Peki egzersiz programımızın bize fazla geldiğini nasıl anlayabiliriz?

Diyetisyen.com.tr uzmanlarına göre, egzersiz bağımlılığı, fiziksel, duygusal ve sosyal sonuçlara rağmen aşırı ısrarcı bir fiziksel aktiviteyi sürdürmektir. Belirtileri, herhangi bir bağımlılığın belirtilerine benzer. Sende de bu belirtiler varsa egzersiz bağımlısısın demektir:

Tolerans: İstenen etkileri elde etmek için egzersize daha fazla ihtiyaç duyma.

Müsait Olmama: Planlandığı gibi çalışamayacağı günlerde anksiyete, yorgunluk, huzursuzluk veya zevksizlik gibi duygusal ve fiziksel deneyimlerin ortaya çıkması.

Niyet Etkisi: Egzersiz için harcanan zamanın sınırlarını sürekli olarak aşma. Yani, bir saatte sıkı bir egzersizin bitirileceğine söz verilmesi, ancak bu süreye 30 veya 50 dakika daha eklenmesi…

Kontrol Eksikliği: Kişinin fiziksel aktivite alışkanlıklarını, yönetilebilir seviyelerde tutmasının zor ya da imkansız hale gelmesi. Kendini egzersiz yapmaya zorlayacak bahaneler üretme ve egzersizle ilgili düşüncelerin sosyal ve çalışma ortamlarına dahil edilmesi gibi.

Zaman: Tıbbi veya fitness uzmanlarının önerdiği egzersiz sürelerine göre daha fazla egzersize zaman harcanması.

Diğer Faaliyetlerdeki Düşüşler: Sosyal, işle ilgili ve boş zaman uğraşıları, fitnesse öncelik vermek üzere arka plana itilmiştir. Genellikle bu durum bir kişinin duygusal ve kişilerarası ilişkilerinin zarar görmesine neden olur.

Süreklilik: Kişi, hastalık, yaralanma, negatif psikolojik sonuçlara rağmen veya tıbbi olarak tavsiye edilen limitlere doğru yavaşça azaltmak, ara vermek yerine fiziksel aktivite yapmaya devam eder.

TUTKUN BAĞIMLILIĞA DÖNÜŞMESİN

Egzersiz defalarca yapıldığında, vücut ve zihin ciddi bir darbe alır. Bazı araştırmalar, haftada 17 saati aşan şiddetli egzersiz yapmanın da aynı süre kanepeden kalkmamanın da sağlığımız için kötü olduğunu belirtiyor.

Hiç kimse, fiziksel aktivitenin bütün yönleriyle boş yere olduğunu savunmuyor. Fakat, egzersizde ölçülülüğün, her şeyden önce formda kalmayı devam ettirme kadar önem taşıdığını akılda tutmak çok önemlidir. İnsanların fiziksel aktivite düzeylerini mantıklı, sağlıklı bir aralıkta tutması gerekiyor.

