SELÜLİTLERLE VEDALAŞMAK İSTİYORSAN…





Deniz sezonu öncesi yaza fit ve kendiyle barışık girmek isteyenler, güzelliğin sembolü Venüs’ten ilham alan medikal estetik yöntemi ile selülitlerden ve inatçı bölgesel yağlardan kısa sürede kurtuluyor.

Cildin 43-48 derece arası ısıyla, kolajen ve elastikiyetini artıran yöntem, selülitsiz, şekilli ve daha sıkı vücut hatlarına kavuşmak isteyenlerin kurtarıcısı olarak gösteriliyor.

Havaların ısınmaya başladığı şu günlerde kalın ve bol giysilerin yerini ince kıyafetler almaya başladı. Hal böyle olunca fazla kiloları saklamak daha da zorlaşıyor. Fazla kilolarından ve selülitlerinden kurtulmak zorlananlar için çözüm güzellik tanrıçası Venüs’ten geldi. Medikal estetikte bir devrim sayılan ve adını güzelliğin koruyucusu Venüs Tanrıcası’dan alan Venus Legacy yöntemi, selülitsiz, yaza daha sıkı ve fit girmek isteyenlerin imdâdına yetişiyor. İstanbul Estetik doktorlarından Medikal Estetik Hekimi Dr. Dilay Yılmaz Demiryontar, yaz ayları boyunca uygulanabilen, mayo ve şort giyme özgürlüğüne olanak tanıyan Venüs yöntemi hakkında bilgiler verdi. 48 dereceye kadar ısıyla cildin kolajen ve elastikiyetini artıran yöntem, selülit ve bölgesel yağ konusunda sıkıntı yaşayan kadınlar ve erkekler için mükemmel sonuç veriyor.

Selülit ve Bölgesel Yağlarla Savaş

Selülit ve bölgesel yağlara savaş açan Venüs Legacy yöntemi hakkında bilgiler veren Medikal Estetik Hekimi Dr. Dilay Yılmaz Demiryontar, “Yöntemde, Radyo Frekans ve Manyetik Puls ile istenilen bölgeye 43- 48 derece arasında bir vücut sıcaklığı veriliyor. Bu da Hipodermisteki yağları daha hızlı bir şekilde sıvılaştırarak idrar yolu ile atılımına yardımcı oluyor. Bölgenin kolajen ve elastikiyetini arttıran yöntem kollar, batın, baldır, kalça, boyun ve yüz bölgeleri dahil olmak üzere tüm vücut ve yüzde uygulanabiliyor” dedi.

Yaz Aylarında da Uygulama İmkânı

Yöntemin her yaştan kadın ve erkek hastaya uygulanabildiğini belirten Demiryontar, “Venüs tedavisi, haftada 1 olmak kaydı ile 8-10 seans sürüyor. Kişide hiçbir şekilde ağrı ya da yanma hissi uyandırmıyor. Güvenli ve konforlu olması nedeniyle sıklıkla tercih edilen yöntem, kişinin işlemden çıkıp normal hayatına devam edebilmesine de olanak sağlıyor. Ayrıca bu uygulama için mevsim fark etmediği için yaz ayları boyunca da tedaviye devam edilebiliyor” açıklamasında bulundu.

