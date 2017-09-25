SELÜLİTLERİNLE BARIŞMAYI DENE, SENİ SEN YAPAN ONLAR DEĞİL!





Şimdiye kadar selülitle ilgili en samimi açıklamalar! Biz çok sevdik…

Herbalife Global Fitness Eğitim Direktörü Samantha Clayton, her kadının selülite sahip olduğunu, selülitin kilolu olmak anlamına gelmediğini söylüyor ve ekliyor, “Selülit görünümünü en aza indirmenin yöntemi sağlıklı ve hareketli bir yaşam tarzı benimsemektir. Düzenli egzersizle dozunda bir özgüveni birleştirmek, selülit kaygınızı yok edebilir. Kaliteli günlük besinler ve direnç egzersizleriyle bacak ve kalçanızdaki kas oranını arttırabilirsiniz. Özgüveni arttırma yollarından biri de daha fit görünmektir” diyor

Günümüzde her kadının selülitten şikâyetçi olduğunu belirten Clayton, üçüz annesi olarak kendisinin de yaşadığı bu sorunu aşmanın yöntemlerini paylaştı.

Selülitler: Kalçanızdaki gamzeler!

Sizinle küçük bir sırrımı paylaşacağım: Bugüne kadar hiç selüliti olmayan bir kadınla çalışmadım ve evet, benim de biraz selülitim var! Mayo ve bikini giyme telaşıyla yaz öncesi telaşla diyet ve egzersize başlayanların sayısı az değil. İzninle önce selülitin ne olduğunu açıklamak istiyorum: Selülit, deri yüzeyinin altında sıkışmış yağdır ve hem erkeklerde hem de kadınlarda kalça, basen ve göbek bölgesinde bulunabilir. Her ne kadar kadınlar selülit problemini daha sık yaşasa da, selülitli olman, sağlıksız ölçüde kilolu olduğun anlamına gelmez. Bence selülitten bu kadar ürkmemizin sebebi bugüne kadar yapılan ‘portakal kabuğu’, ‘tavuk derisi’ gibi birbirinden talihsiz tanımlamalar. Neticede artık selülit gerçeğini kabul edip kırıcı değil, eğlenceli isimler aramak işimizi kolaylaştırabilir.

Selülitten nasıl kurtulabilirsiniz?

Doktorlara sorduğunda ve konu hakkındaki tıbbi makalelere göz gezdirdiğinde selülitten tamamen kurtulmanın ne yazık ki mümkün olmadığını göreceksin. Selülit görünümünü en aza indirmenin yolu ise sağlıklı ve hareketli bir yaşam tarzı benimsemektir. Düzenli egzersizle dozunda bir özgüveni birleştirmek selülit kaygını yok edebilir. Neticede hayatta daha önemli şeyler var! Selülit, çirkin olduğun ya da kimsenin seni beğenmediği anlamına gelmez, insan olduğun anlamına gelir. Çevrendekiler sana baktığında selülitlerini değil, hayattaki duruşunu ve davranışlarını görürler.

Kaliteli besinler ve direnç egzersizleri

Kaliteli günlük besinler ve direnç egzersizleriyle bacak ve kalçandaki kas oranını artırmaya çalış. Özgüveni arttırma yollarından biri de daha fit görünmektir. Doğumdan sonra aynaya bakıp ağladım. Uzun bir süre dikiş izi olmayan, güçlü ve atletik vücudumun yasını tuttum ve bir daha asla mayo giymemeye yemin ettim. Sonra bir gece yarısı yılda sadece birkaç kez giydiğim bir şey için neden bu kadar endişelendiğimi sorunca kendime geldim. O günden beri gururla mayomu giyip kumdan kaleler yapıp plajda çocuklarımı kovalıyorum.

