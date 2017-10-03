SELÜLİTE SES DALGALARIYLA VEDA ET

Günümüzde kadınların büyük sorunu haline gelen selülitten kurtulmak, gelişen teknolojiyle mümkün hale geldi. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Haytoğlu, birçok kadının kendini daha iyi hissetmek, giydiklerini yakıştırabilmek için daha zayıf ve pürüzsüz görünmenin ses dalgaları ile mümkün olacağını anlattı.

Portakal kabuğu gibi

Selülit, halk arasında daha çok ”portakal kabuğu” görüntüsü olarak bilinen dokulardaki yağ birikimidir. Özellikle kadınlarda daha yaygın olarak görülmektedir. Selülit oluşumunun en büyük sebebi; hormonal sebeplerdir. Yani kadın cinsiyetine sahip olmak ve yağ hücrelerinin basen ve bacak bölgesinde yoğunlaşması bu süreci tetikleyen en büyük nedenler arasındadır. Ayrıca yüksek karbonhidrat ve yağ içeren yiyeceklerin fazla tüketilmesi,hormonlu gıdaların alınması ve geçirilen hamilelik dönemleri. Bunların dışında Türk kadınlarının diğer ülkelerdeki kadınlara göre genetik sebeplerle basen bölgesinin daha geniş olması ve bölgedeki yağ oranın diğer kadınlara oranla daha fazla olması da selülit oluşumun nedenleri arasındadır.

Selülit tedavisinde AWT

Selülit ve bölgesel zayıflama tedavisine yeni bir yaklaşım getiren AWT selülitin başlıca iki nedeni üzerine etki gösteriyor. Birinci etkisi selülite yol açan fibröz septa ve yağların alt dermis içinde oluşturduğu çıkıntılar üzerinde görülüyor. İkinci etki ise ses dalgalarının deriden ve yağlardan geçip fibröz septayı kollajenden ayırarak deriyi serbest bırakması yönünde; böylece cilt yüzeyi düzgün görünüme kavuşuyor. Ödem ve yağ birikmesi selülitteki büyük sorunlar AWT dermisin kalınlaşmasına ve yağ tümseklerinin azalmasına yardımcı olduğundan yağ fazlalıkları ve gevşek cilt sorununu da azaltıyor.

AWT’ nin uygulama şekli ve etkisi

AWT’nin çalışma prensibi nano-enerji dalgalarına dayanıyor. Kısa süreli ve yüksek enerjili ses dalgaları yağlı dokunun çözülmesini sağlayarak cilt görünümünü pürüzsüzleştiriyor.

Yağ dokusu erkekler ve kadınlarda farklı biçimlerde oluşuyor. Erkeklerde yağları oluşturan ve destekleyen bağ dokusu iplikleri temel olarak deriye paralel bir biçimde uzanıyor; böylece deri altında biriken yağ tabakaları en düşük seviyede çözüldüğünden cilt düzgün görünüyor. Kadınlardaki yağ tabakası ise deriye dik oluştuğu için bağ dokusunun destek yapısı, deriyi aşağıya çekerek pürüzlerin oluşmasına sebep oluyor.

AWT uygulaması için ne kadar bir süre gerekli ?

Hafta da 35-40 dk süren 2 seans ile ortalama 4 haftada yani 8 seans da sonuçları gözlerinizle görmeniz mümkün. Tedavi bittikten sonra ise kişinin egzersiz, diyet ve düzenli yaşamını şartlarını sağlaması halinde 2 yıla varan selülitsizlik hali dünyada yapılan çalışmalarda rapor edilmiştir. Normal yaşantısına devam eden, hiç dikkat edemeyen kişilerde bile ortalama 6-9 aylık selülitsiz bir dönem aynı çalışmalarda gösterilmiştir. Ama bizim tavsiyemiz tabi ki düzenli beslenme, düzenli yaşam, sigarasız ve stresten uzak bir hayattır.