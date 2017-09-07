SELÜLİT VE SARKMALARIN MI VAR?





Yazın tatil boyunca gereğinden fazla tüketilen tatlılar ve açık büfe yemekler, birçok kişinin tatilden kilo alarak dönmesine neden oldu. Kilo alımı ile birlikte gelen selülit görüntüsündeki artış da kadınların canını sıkmaya başladı. En sık yapılan yanlışın ise fazla kilolardan kurtulurken, sarkmalara ve selülitlere karşı önlem alınmaması olduğu belirtiliyor.

Yaz boyunca tüketilen açık büfe yemeklerden, plajda yenilen aperatiflerden ve bayram tatlıları yüzünden birçok kişi tatilden kilo alarak geri döndü. Kilo alımına ek olarak selülit görüntüsünün fazlalaşması kadınlar için moral bozucu bir hal alıyor. Kadınların kilo verirken yaptığı en büyük hatanın aynı anda selülit ve sarkmalarla mücadele etmemesi olduğunu belirten Ladies Güzellik Merkezi Cilt Bakım Uzmanı Burcu Güleryüz, dünyada ilk, tek seferde inceltme, sıkılaşma, selülit ve şekil verme işlemini bir arada yapan LPG Alliance’ın kurtarıcı olduğunu vurguladı.

Kilo Kaybederken Selülit Tedavisi de Yapılmalı

Ekranların sevilen ünlü isimlerinin de hep bu hataya düştüğünün altını çizen Burcu Güleryüz, ” Zayıf insanlarda bile sıkça görünen selülit problemi, düzensiz beslenmede ve kilo almada kendini iyice belli eder ve portakal kabuğu görünümünü alır. Zayıflama işlemleri yaparken vücut ister istemez sarkıyor ve selülit görüntüsü daha da derinleşiyor. Bu nedenle aslında kilo ile savaşırken, selülit ve sarkma ile de savaşmak gerekiyor. Ekranda severek izlediğimiz ünlülerin de o selülitli sarmış görüntüsü genel olarak yalnızca zayıflamaya önem verdiklerinden kaynaklanıyor. Biz Selülit, yüz toparlama, elastikiyet kaybı, gözaltı torbalanması, ödem atımı, sıkılaşma, popo dikleştirme, liposuction sonrası sıkılaşma, doğum sonrası sıkılaşma konularında usta olan ve bütüncül bir işlem sağlayan LPG Alliance’ı öneriyoruz” açıklamasında bulundu.

Selülit Yüzde 99 Azalıyor

Uygulama hakkında detaylı bilgi veren Güleryüz, “LPG Alliance cildi yumuşatmak ve fibrozu azaltmak için yağ dokularını uyarır. Aynı zamanda bu uyarım yağ yakımına ve kan dolaşımı etkinleştirmeye yardımcı olur. LPG Alliance’ta diğer LPG sistemlerinden farklı olarak vakumlamanın yanında, anında etkili incelme ve anti-aging bakımlarında kullanılmak üzere Roll ve Flap sistemlerini de kombine edilir. İşlem sadece 10 seansta 2 beden incelme, selülit görünümünde yüzde 99 azalma ve vücutta sıkılaşma etkisi belirgin bir şekilde görülmektedir. Uygulaması ortalama 35 dakika sürmektedir. Etkili bir sonuç elde edebilmek için, 10 seans uygulanmaktadır. Hastaya bağlı olarak haftada 2-3 seans uygulama yapılmaktadır” dedi.

