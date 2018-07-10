SELÜLİT KABUSUN OLMASIN DİYE…





Selülitler senin de başının belası mı? Mutfağında bulunan malzemelerle selülitlerden kurtulmak mümkün.

Yazın gelmesi ile birlikte yanlış beslenme, genetik faktörler, hareketsizlik, yetersiz su tüketimi gibi birçok etmen sonucu oluşan selülitlerden kurtulmak için kadınlar tarafından birbirinden farklı yollar deneniyor. Hemen herkesin mutfağında bulunabilecek ya da kolayca temin edebileceği doğal ürünlerden yapılan kür ise bu yöntemlerden biri. Üç malzeme ile 14 günde gözle görülür bir azalma sağlayan doğal kürün tarifini ise Saç, Cilt Bakımı ve Güzellik Uzmanı, Eğitmen Master Figen Aktosun’dan al.

Malzemeler:

Kahve çekirdeği

Hindistancevizi yağı

1 adet patates

Tarifi:

50 ile 70 kg arasındaysan, dört yemek kaşığı havanda dövülmüş kahve çekirdeğinin içine dört kaşık Hindistan cevizi yağı ve bir adet rendelenmiş patatesin suyunu ekle. (Daha fazla kiloya sahipsen kilon ile orantılı bir şekilde karşımın ölçüsünü arttırabilirsin.) Krem şeklini alana kadar karıştır. Karışımı sorunlu bölgeye kas yönünde aşağıdan yukarı doğru masaj yaparak uygulayıp streç film sar. 25 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıka. Bu karışımı aksatmadan 14 gün boyunca düzenli olarak uygula.

Bu kürü düzenli olarak uygulayacaksan, öncesi ve sonrası farkını görebilmen için ölçülerini alıp fotoğraf çekebilirsin.

