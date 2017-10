SELÜLİT AZALTAN DİYET TAKTİKLERİ

‘Selülit mi? O da ne?’ diyen biri varsa bilsin ki o şanslı bir kadın! Selülitin fazla kilolarla ilgilisi yok. Ama genetik kodlarla ve yaşam tarzı ile ilgisi var. Bu savaşta senin üzerine düşenlerse bu yazıda…

Yazı: Diyetisyen Güneş Aksüs

Selülit reklamları, yaz ayları yaklaşırken gözümüze gözümüze giriyor. Selülitleri örten giysilerimiz yaz aylarında inceliyor, derken bikini mevsimi geliyor ve biz sanki selülitler o anda çıkmış gibi sinirleniyor, şaşırıyor ve üzülüyoruz. Diğer taraftan gerçekten de hiç selüliti olmayan kadınlar var! Hatta fazla kilolu olup da selüliti olmayan bile var… Sinir bozucu değil mi? Peki sende de bu problem var ise, nasıl baş edeceksin?

Bu yazıyı yürüyüş bandında okuyorsan sözüm sana değil ama çoğumuz sürekli oturuyoruz. Oturarak çalışan birinde selülit olmaması neredeyse imkânsız. Genetik kodlar da burada çok önemli. Annene, teyzene, halana… kime çektiysen, eğer onda selülit varsa sende de oluşabilir. Kolay kolay da gitmez. Canını sıkma, bu moral bozmak için yazılmış bir yazı değil… Ama bil ki selüliti yok etmek için onunla sadece dıştan (çeşitli kremler kullanarak) değil içten de savaşman gerekecek.

Selülit ve Beslenme

Selülit, deri altında yağların bozuk ve dengesiz şekilde depolanması demek. Bu da bacaklarda şekilsiz ve portakal kabuğuna benzer bir görünüm anlamına geliyor ve biz kadınların canını sıkıyor. O reklamlardaki gibi pürüzsüz bacaklar hayal ediyor ama bir türlü ulaşamıyoruz. Selülit sadece beslenme bozukluğu veya hareketsizlik nedeniyle oluşmuyor. Öncelikle yapın buna müsaitse, üzerine bir de kötü besleniyor ve hareket etmiyorsan, selülit hep seninle olacak demektir.

Yağ oranı yüksek veya düşük beslenmek de çok fark etmiyor. Zayıf olan danışanlarımda da selülit olabiliyor. Ancak yediklerindeki yağ miktarı ve yağın türü, selülit oluşumunu mutlaka etkiler. Kilo fazlalığı, sağlıksız alınan kilolar da selülit oluşumunu arttırır.

Bu sebeple, eğer fazla kilon varsa önce ideal kilo aralığında olmayı ve yağ oranını azaltmayı hedefle. Egzersiz yapmaksızın sadece diyet yapma. İkisi bir arada olunca mutlu olacaksın. Sadece yediklerini düzelterek vücudunu küçültebilirsin ama şekillendiremezsin!



Selülit ve Egzersiz

Dolaşımı hızlandırmak, metabolizmayı canlandırmak ve yağ depoları ile baş etmek deyince aklına ilk gelen şeylerden biri de egzersiz olmalı. İster yürüyüş, ister pilates yap, istersen de yüz… Yeter ki hareket et! Egzersiz istediğin mucizeyi sana verecek olan en değerli sihir. Hareketin arttıkça, o reklamlarda gördüğün pürüzsüz bacakların hayal olmadığını göreceksin. Püf noktaları için derginde yer alan egzersiz programlarına mutlaka göz at. Gittiğin spor salonunda da, selüliti yenmek için yapman gereken hareketler konusunda bir eğitmenden destek al.

Selülit ve Masaj

Masaj kremlerinin içeriğinden çok, yapılan işlemin işe yaradığını düşünüyorum. Selülit zaten dediğim gibi hareketsiz olanlarda daha yoğun görülüyor. Egzersiz ve içeceklerle metabolizmayı hızlandırmak yeni oluşumları engeller. Var olan selüliti ise, yapılan yoğun selülit masajları ile düzeltmeye çalışmak mantıklı. Ama ne kadar işe yarıyor, tartışılır. Sonuçta hem egzersiz yapan, hem diyetine dikkat eden, hem de masaj yaptıran birinin selülitleri azalır. Ama nedeni sadece masaja bağlanamaz.

Selülit ve Su

Yeterli su içmeyenlerde metabolizma yavaşlıyor, cilt gerginliğini kaybediyor ve daha kötü bir görünüm ortaya çıkıyor. Dolaşımı arttıran su kesinlikle selülit savaşında en iyi yardımcın olacak. Her gün en az iki litre içmelisin. Çay, kahve içsen de bunları su yerine sayma ve su içmeye devam et. İçine limon sıkmanın, biraz soda eklemenin zararı yok. Hatta bunlar, vitamin ve mineral dengesini sağlayacak küçük değişiklikler. Mide problemin yoksa yapabilirsin.

Su içmeyi unutup da uzun aralar verme: Gün içine, hatta uyanık olduğun 10 saate 10 bardak suyu yayman en doğrusu.

Selülit ve Kahve

Kahve üzerine yapılan o kadar çok çalışma var ki… Eskiden kötü olarak bilinen kahve artık tamamen sağlıklı içecekler arasında. Kimse kahveden gelen antioksidanı hesap etmezken, şimdi yapılan çalışmalar olumlu sonuçları gösteriyor ve biz de rahat rahat içiyoruz kahvemizi. Bana bugün biri kahve selülit yapar dese, sanırım yine de kahve içmeye devam ederim. Benim için vazgeçilmez.

Ama selülit ile olan ilişkisi de aklımıza takılan bir soru yıllardır: Kahvenin içindeki kafein selülit yapar mı? Bir taraftan da selülit tedavisine kullanılan krem ve ilaçların içinde kafein olduğunu görüyoruz. Kafeinin metabolizmayı hızlandırıcı özelliği var. Dolaşımı hızlandırıyor, selülit tedavisinde kullanılıyor. Bu durumda kahve ile olumsuz bir bağlantısı olmadığı çok açık. Kahve içmeye devam!

Selülit ve Çay

En başta söyleyeceğim şey şu: Kesinlikle her gün iki fincan yeşil çay iç. Mutlaka! Yeşil çayın metabolizma üzerine olumlu etkileri inanılmaz. Selülit için de iyi bir savaşçı, haberin olsun. Dolaşımı arttıran ve metbolizmayı hızlandıran bitkiler, selülit için de sana fayda sağlar. Bunun dışında yine ödem söktürücü olarak da bilinen biberiye, kiraz sapı, zencefil gibi çaylar da selülite iyi gelir. Vereceğim iki tarifi arada bir kür hâlinde içebilirsin:

SELÜLİT ÇAYI

1 çorba kaşığı biberiye

1 tatlı kaşığı anason

1 tatlı kaşığı rezene

1 litre su

Kaynar suyun içine otları ekle, 5 dakika sonra süz. Otları çayın içinde bırakma. 1 hafta boyunca bu kürü uygula ve egzersiz yapmayı ihmal etme.

METABOLİZMA HIZLANDIRAN ÇAY

1 çorba kaşığı sade yeşil çay (veya 2 poşet)

1 çay kaşığı tarçın

1 kök zencefil

Çay kaşığının ucu ile karabiber

1 adet limon

1 tatlı kaşığı bal

500 ml kaynamış su

Kaynar suyun içine yeşil çay ve bal hariç tüm malzemeleri koyup 10-15 dakika demle. Yeşil çayı ayrı bir kapta sıcak suda bir dakika beklet, ardından süzerek diğer karışıma ilave et. Bal ekleyerek afiyetle iç.

Diyet Taktikleri

 Şeker tüketimini azalt.

 Alkol ve cips kaçamağını azalt.

 Nişasta oranı yüksek olan beyaz ekmek, pirinç, makarna, patates yerine kepekli veya tam buğdaydan yapılanları tercih et.

 Maydanoz, roka, tere, ıspanak… Bunlar her gün sofranda olmalı!

 Günde iki litre su iç.

 Günde iki fincan yeşil çay iç.

 Tuzu azalt!

 Dengeli beslenmeye özen göster.

 Çikolatan bitter olsun.

 Her gün en az iki kez sebze ye.

 Günde bir dilim ananas yiyebilirsin.

 Her gün iyi proteinler al. Sana en uygunu balık, yağsız kırmızı et veya ızgara tavuk olabilir.

 Her gün mutlaka süt, yoğurt veya ayran menünde olmalı. Kas kitleni korursan egzersizden daha iyi sonuç alırsın.