SELFIE ÇEKMEK SAĞLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?
Selfie çekmek bitlenmene bile neden olabilir!
3 tip selfie kişiliğinden birisine sahip olabilirsin: Ya hayatında ne selfie çeker ne de sosyal medyada paylaşırsın; ya Kim Kardashian gibi durmadan selfie çekersin; ya da her ikisini de reddedip arada sinsice selfie çeker durursun.
Selfie bekçiliği yaptığımızı iddia etmiyoruz; fakat selfie çekme alışkanlığın, sandığın kadar tehlikesiz bir şey değil. Selfie çekeyim derken sağlığın üzerinde ciddi etkiler yaratabilirsin. Nasıl mı?
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