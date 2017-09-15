SELFIE ÇEKMEK SAĞLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?



Selfie çekmek bitlenmene bile neden olabilir!

3 tip selfie kişiliğinden birisine sahip olabilirsin: Ya hayatında ne selfie çeker ne de sosyal medyada paylaşırsın; ya Kim Kardashian gibi durmadan selfie çekersin; ya da her ikisini de reddedip arada sinsice selfie çeker durursun.

Selfie bekçiliği yaptığımızı iddia etmiyoruz; fakat selfie çekme alışkanlığın, sandığın kadar tehlikesiz bir şey değil. Selfie çekeyim derken sağlığın üzerinde ciddi etkiler yaratabilirsin. Nasıl mı?

