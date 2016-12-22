SELENA GOMEZ, COACH’UN YENİ YÜZÜ OLDU





75. yılını kutlayan Coach’un Sonbahar 2017 kampanyasının reklam yüzü olan Selena Gomez oldu.

Amerikan Müzik Ödülleri töreninde yaptığı konuşması ile dikkatleri yeniden üstüne çeken Selena Gomez, Coach markası ile yeni bir iş birliği yaptı. 75. yılını kutlayan Coach’un Sonbahar 2017 kampanyasının reklam yüzü olan Gomez, bu haberi Instagram hesabında paylaştı.

Kampanya reklamlarında yer alacak Gomez, aynı zamanda markanın kreatif direktörü Stuart Vevers ile özel tasarım projesinde de yer alacak. Gomez bu iş birliği için “Coach markası ile çalışmaktan dolayı çok heyecanlıyım ve Stuart Vevers tarafından tasarlanan kıyafetleri ve aksesuarları çok seviyorum” dedi. Ayrıca iddialara göre 24 yaşındaki yıldızın, bu proje için 10 milyon Dolar aldığı söyleniyor.

