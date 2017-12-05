SEKSİN YAŞI OLUR MU?





Bu soruyu sormamızın nedeni böyle pek çok kişinin artık “Seksin yaşı var” demesi. Ama gerçekten öyle mi peki?

Pek sanmıyoruz! Journal of Sexual Medicine’da yayımlanan ve yaklaşık 500 erkek üzerinde yapılmış olan bir araştırmaya göre, erkeklerin en çok cinsel aktivitede bulunduğu yaş aralığı 25-29. Ancak araştırma, 45-49 yaş arasındaki erkeklerin de bu oranın pek gerisinde kalmadığını gösteriyor.

Düzenli bir partneri olan 20-54 yaş arası erkekler haftada ortalama üç kez cinsel ilişkiye giriyor. Ancak boy, kilo, beden kitle indeksi ve bel çevresi genişliği gibi faktörler cinsel aktivite sıklığını azaltıyor. Görünüşe bakılırsa, mutlu bir cinsel hayat için partnerinin yaşı pek önemli değil ama en az senin kadar fit olması önemli!

