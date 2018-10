SEKSİN NE KADARI YETERLİ?

Seksin ve seksi düşünmenin ne kadarı yeterli? Bu soruların net bir cevabı var mı dersin? Ya da neye ve hangi koşullara göre belirlenebilir? Sınırı ne belirler? Peki, sen hangi noktadasın?

Erkekler seksi kadınlardan daha mı fazla düşünür?

Sana çok basit bir sorumuz var: ‘Günde kaç kez seks düşünüyorsun?’ Kendine karşı dürüst ol… Cevabı sadece sen bileceksin! Sayıyı aklında tut… Bu basit bir matematikti, şimdi biraz daha kafa karıştıran asıl sorumuza geçiyoruz; ‘Sence gün içinde ne kadar seks yapmak yeterli?’ Sessizlik? Peki, erkeklerin üç saniyede bir seks düşündükleri ya da beyinlerinin yarısının yemeğe, diğer yarısının da sadece sekse kanalize olduğu ne kadar doğru dersin? Varsayımları bir kenara bırakarak biraz rakamlarla konuşalım

İstatistiklere göre erkekler kadınlardan yüzde 118 oranında daha fazla seks düşünüyorlar.

Şaşırdık mı? Hayır! Ohio Devlet Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya katılan 238 üniversite öğrencisine, haftada ne kadar seks düşündükleri sorulmuş. Erkeklerin ortalamasının sonucu ise 388 çıkmış! Bu da demek oluyor ki, saatte en az iki kere fantezi kuruyorlar. Kadınlar mı? Ortalama 140 kez seks düşündükleri saptanmış. Yani neredeyse iki saatte bir aklımıza ‘yaramaz şeyler’ geliyor. Tabii bu araştırmanın sadece üniversite öğrencileri arasında yapıldığını da göz önünde bulundurmak gerek. Ne de olsa eğlence arayışı, hormonların etkisi ve bitmek bilmeyen merak duygusu genç olmanın altını çiziyor. Seks düşüncesinin kişiden kişiye farklılık göstermesindeki en büyük etken, yaş! 25 yaşındaki bir erkekle 60 yaşındakini karşılaştırmak doğru olmaz. Hayat koşulları, sağlık sorunları, psikoloji, hormonal dengesizlik, uyuşturucu, fazla mesai, stres, travma ve birçok etken de seksin dinamiklerini değiştiren nedenler arasında gösterilebilir.

Seks bağımlılığı nedir?

Elbette seksin de bir limiti var! En merak edilen sorulardan biri de sağlıklı olanın hangisi olduğu… Unutmayalım; literatür ‘seks bağımlılığı (nemfomania)’ diye bir durumun varlığını kabul ediyor. Bu da demek oluyor ki; evet sınır var! O sınırı belirleyecek olan da sensin.Ancak bağımlılığın tanımı, ‘cinselliğin hayatının tamamını olumsuz etkilemeye başladığı zaman’ olarak açıklanıyor.

Mastürbasyon seksin yerini tutabilir mi?

Yanımızda her daim arzularımızı dindirecek bir partnerimiz olmadığı da bir gerçek. Bu durumda da iş başa düşüyor tabii. Kısacası, seks yoksa mastürbasyon var… Hatta bazen mastürbasyon seksin önüne dahi geçebiliyor. İstatistiklere göre on kadından dördü mastürbasyonu sekse tercih ediyor. Fantezilerin ve cinsel dürtülerin açığa çıkmasındaki en hızlı yolun bu olduğunu düşünenler çok. Elbette fazlasının bir zararı yok fakat size ve sevdiğiniz insanlara karşı bir silah hâline gelme olasılığı da yüksek. Chuck Palahniuk’in Beautiful You kitabında, bir milyarderin ürettiği seks oyuncaklarının kadınları ‘gerçek’ orgazma ulaştırmasıyla, dünyanın çığırından çıkışı (gerçekten ortalık karışıyor) anlatılıyordu. Hikâyede kadınlar, gerçek orgazmın verdiği hazza kendilerini o kadar kaptırıyorlardı ki, durum artık ‘kurtarılmayı’ gerektirecek boyutlara ulaşıyordu. Evet; kadın için ‘gerçek’ orgazm ihtiyacı kitaplara konu olacak kadar önemli. Bizim yazmaktan, sizin de okumaktan sıkılmadığınız bir konu olduğu gerçeğini de unutmayalım. Kendimizi daha iyi tanımamız, mastürbasyonun bazen seksin önüne geçmesinin en önemli nedeni. Sonuçta vücudumuzun hangi bölgelerinin daha fazla uyarıldığını bizden daha iyi kim bilebilir ki? Siz yine bu konuda kendi rakamlarınızı aklınızda tutun… Biz de konuyla ilgili birkaç veri sunalım.

Kadınların yüzde 22’si her gün, yüzde 48’i ise haftada en az bir kez mastürbasyon yaptıklarını dile getiriyor. Yaş ilerledikçe haftadan aya, aydan yıla dağılımlarda ve miktarda düşüş gözlemlenebiliyor. Biz kadınlar kendi vajinamızdan korkuyor olabilir miyiz?

Kadınların yüzde kaçı porno izliyor?

Seksin beslediği en önemli alanlar, hiç şüphesiz porno ve sosyal medya. İlk cinsel keşiflerinde yanınızda olan porno filmlerle aranızda oluşan bağdan kopamıyor olmanız çok normal. Her ne kadar gerçek dışı cinsel aksiyonlar da sunsa, içinizdeki dürtülere heyecan katan unsurlardan biri porno. Peki, seksi düşündüğünüzde porno izlemek aklınıza geliyor mu? Evet, bu noktada yine istatistikler devreye giriyor. Kadınların yüzde 18’i haftada en az bir kere porno film izlerken, bu sayı erkeklerde yüzde 68’e yükseliyor! Kadınlarda bu orandaki düşüklüğün nedeni, daha çok erkek memnuniyetini ön planda tuttuğunun düşünülmesi. Eğer sorun buysa, çözümü de var… Feminist porno akımı! Kadınların yüzde 32’si ilk porno filmini 18 yaşından önce izlediğini söylüyor. Belki sorun bizde değil, senaryolardadır!

Sekse ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Herkes, bir seks arkadaşına sahip olacak kadar şanslı olamayabiliyor hayatta. İnsanlar gerçek partnerini bulamıyor ya da bulmak istemiyorsa, alternatif yollara başvurabiliyor. Bu konuda da en önemli örneklerden biri Tinder. Tinder’ın çıkış noktası ‘ruh eşini’ bulmak. Ancak gerçekçi olalım; insanları tek bir parmak hareketiyle eleyen bir uygulamadan bahsediyoruz. Tinder artık kişilikleri ciddiye almaktan çıkıp, cinsel doygunluğu hizmet edinen bir platform hâline geldi. Artık çoğu insan bu gibi uygulamalarda seçtiği kişinin sadece seks peşinde olduğu gerçeğini biliyor. Kulağa biraz acımasız gelse de gerçek bu!

Evlilikte seks hayatı

Çiftler, elbette sizi de unutmadık! ‘Mutlu bir ilişkide her şeyin başı seks mi?’ ‘Haftada kaç kez seks yapmalıyız?’ gibi sorular, seks terapistlerinin çiftlerden en çok duyduğu soru çeşitleri olsa gerek. Çiftlerin arasındaki çoğu uyuşmazlığın ve sorunun kaynağının, unuttukları seks hayatları olduğunu bilmeyen kaldı mı? Evli çiftlerin yüzde 40’ının seks hayatlarında mutlu olduklarını söylemesi, biraz endişe verici bir durum… Bu durumda geriye kalan yüzde 60’lık kesimin hâlini düşünmek bile istemiyoruz.

Bununla ilgili bahaneler sıralamak için yer aradığını biliyoruz ama biz de senin mutluluğunu istiyoruz. Bahaneleri bir kenara bırak. Seks, en az çocuklarına, evine ya da iş hayatına ayıracağın zaman kadar değer görmeyi hak ediyor. O ateşli geceleri ne çabuk unuttun? Enerjini biraz daha sekse yönlendirmelisin. Birçok uzman yatak odasını ‘bir takım işi’ olarak düşünmeni istiyor. Elbette söz konusu seks olunca, kendi tatminin daha ağır basıyor fakat partnerinin memnuniyetini de düşünmen, cinsel bağını kuvvetlendirecek, unutma. Sonuçta seks, içinde ‘stres’ etkenini barındırmamalı. Partnerinle cinsel ihtiyaçlarını konuşarak, aranızdaki gergin baskıyı da ortadan kaldırabilirsin.

2016’da Social Psychological and Personality Science’ta yayınlanan bir araştırma sonucu; günde bir kez seks yapan çiftlerin evliliklerinin ömrünü de uzattığı belirtiliyor. Araştırmanın sonuçlarına göre işin sırrı; partnerinle aranızdaki yoğun bağı canlı tutmak. İşte her şey bu kadar basit!

Ne kadar seks yeterli?

Bu sorunun cevabı kendi aklının derinliklerinde yatıyor. Evde, iş yerinde, toplu taşıma araçlarında ya da nerede olursan olun cinsel hayal gücünün sınırlarını yine sen çiziyorsunuz. Kısacası halk dilinde söylendiği gibi; işte bunlar hep seks…

Kaynak: Marie Claire