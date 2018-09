SEKSİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Her gece sevişiyor musun? Tebrikler, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip müthiş bir kadınsın. Seksin neden en iyi tedavi yöntemi olduğuna dair birkaç ipucu ise geri kalanımız için geliyor.

Anladık, sevdiğin dizilerin kaçırdığın bölümlerini izlemen ve sabah 06.00’da kalkıp koşman gerekiyor. Biz de seksin çoğu zaman unutulmasına şaşırmıyoruz. Ama ilk bir araya geldiğinizde onun sana kendini ne kadar iyi hissettirdiğini hatırlıyor musun? Birbirinizden uzak kalamıyordunuz. Ve o his, Game of Thrones‘taki Jaime Lannister’ı içeren bir sevişme sahnesinin, uzun bir koşudan sonra hissettiğin mutlulukla birleşiminden bile daha iyi değil mi?

Yine de bir neden lazımsa, söyleyelim: Sevişmek, tıpkı iyi bir egzersiz gibi, sana saatler sonra bile fayda sağlıyor. “Gülmek en iyi ilaçtır” diyen her kimse kesinlikle sevişmiyormuş. İşte sana birkaç sebep…

Daha çok seks yapmak stresini azaltır

Ertesi gün yapacağın sunum için endişeleniyor musun? Hemen yatağa gir. İngiltere’deki West of Scotland Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, iki haftada bir kez bile seks yapan insanların topluluğa karşı konuşma gibi

stresli işlerde daha başarılı olduğunu gösteriyor. Bunun sebebi, seks sırasında endorfin ve oksitosin gibi seni iyi hissettirecek hormonların salgılanması. Bu hormonlar beyindeki zevk merkezini aktive etmekle kalmıyor, çiftler arasındaki yakınlığı da arttırıyor. Cinsellik Eğitmeni Dr. Laura Berman’a göre, bu hormonlar aynı zamanda seni rahatlattığından, anksiyeteye ve depresyona da iyi geliyor. Orgazma ulaşmak zorunda değilsin ama ulaşırsan daha fazla hormon salgılarsın; ki bu da biraz daha çabalamak için yeterli bir sebep!

Orgazm, daha çabuk uykuya dalmanı sağlar

Teksas Üniversitesi Cinsel Psikofizyoloji Laboratuvarı Yöneticisi ve Why Women Have Sex kitabının ortak yazarı Dr. Cindy Meston’a göre, stresinin azalmasını sağlayan hormonlar aynı zamanda vücudunu ve beynini de rahatlatarak seni uykuya hazırlıyor. Ayrıca orgazm sırasında prolaktin hormonu da salgılanıyor. Meston, “Prolaktin seviyesi doğal olarak uykudayken yükselir; bu da bize uyku ve bu hormon arasında sıkı bir bağ olduğunu gösteriyor” diyor. Eğer bu önerimizi dikkate alacaksan bir şeyi bilmende fayda var. Fazla aktif seks, seni uyutmaktansa enerji seviyeni yükseltir. Seks asla ruhsuz olmamalı tabii ama uyumana yardımcı olsun istiyorsan, akrobasi yapmak yerine yavaş gitmeyi tercih edebilirsin.

Seks, ağrılarına iyi gelir

İşleri biraz tersine çevirmeye ne dersin? “Evet tatlım bu gece sevişelim, başım ağrıyor.” Meston’a göre orgazmdan sonra salgılanan hormonlar, baş ve sırt ağrısı gibi bütün can sıkıcı ağrılara iyi geliyor. ABD’deki Southern Illinois Üniversitesi Baş Ağrısı Merkezi’nde yapılan bir çalışmaya göre, migren şikâyeti olan kadınların yarısı orgazm sonrası ağrıda hafifleme hissediyormuş.

Meston, “Orgazm sırasında salgılanan endorfin adeta ağrı kesici gibi etki gösteriyor ve ağrı hissini azaltıyor” diyor. Migrenin tuttu fakat partnerin ortada yok mu? Zirveye ulaşman şartıyla mastürbasyon da aynı hormonların salgılanmasına sebep oluyor.

Sevişmek bağışıklık sistemini güçlendirir

Sevişmek seni gripten de kurtarabilir. Pennsylvania’daki Wilkes Üniversitesi’ne göre, sık sevişen insanlarda immunoglobülin A (IgA) denilen antikorların sayısı çok daha yüksek. Bu antikorlar hastalıklarla savaşarak vücudu grip ve nezleden koruyor. Böylece hastalık izinleri yerine sevişme izinleri yapabilirsin!

Kaliteli seks sayesinde cildin ışıldar

Evet, iyi seks seni aynı zamanda güzelleştirir. İngiltere’deki Royal Edinburgh Hastanesi’nde yapılan bir çalışmada jüri, katılımcıların yaşını tahmin etmeye çalışmış. Düzenli bir partnerle haftada ortalama dört kez sevişen insanların yaşı, asıl yaşından yedi ila 12 yaş daha az tahmin edilmiş. İşte beklediğimiz haber! Düzenli seks, testesteron ve östrojen hormonlarının salgılanmasını sağlayarak vücudu genç ve diri tutuyor. Ayrıca Meston’a göre östrojen, yumuşak bir cilt ve parlak saçlar demek. Tonlarca para döktüğün kırışıklık kremlerine veda et çünkü artık zamanı geriye almak için yatay pozisyona geçme zamanı!

Seks kaç kalori yaktırır?

Seks de bir tür kardiyo sayılır! Meston, “Uzunluğuna bağlı olarak bir sevişme 85 ile 250 arasında kalori yakmanı sağlar” diyor. (Ama bunun için üstte yani aktif olmalısın; öylece yatarken kalori yakamazsın.) Hatta American Journal of Cardiology’ye göre, kardiyoloji uzmanları seksi, yürüme bandında yapılan orta seviye bir egzersizle eşit tutuyor. Tartıya yansıyacak olanın yanında, vücudunu da şekillendirebilirsin. Pleasure: A Woman’s Guide to Getting Sex You Want, Need and Deserve kitabının yazarı Dr. Hilda Hutcherson, “Seks sırasında karın, sırt, kalça ve baldır kasların çalışır” diyor.

Orgazma ulaştığında daha az regl sancısı yaşarsın

Meston bu durumu, “Bir kadın orgazma ulaştığında rahmi kasılır ve vücudu sancı yaratan bileşenlerden arındırır” diye açıklıyor. “Bu kasılmaların sıklaşması, kanın akışını ve dokunun dışarı boşalmasını kolaylaştırır; böylece periyodun daha erken biter” diye de ekliyor. Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne göre regl sırasında seks yapmak, aynı zamanda rahim zarındaki hücrelerin rahim dışına doğru büyüdüğü ve ağrıya sebep olduğu endometriozis (çikolata kisti) riskini de azaltıyor. Partnerin de istediği sürece, bu dönemde seks yapmanın hiçbir sakıncası yok. Yatağa koyu renkli bir havlu serersen, ortalığın kirlenmesi endişen de kalmaz. Pozisyon olarak ise misyonerden şaşma. Typed: Stop Sabotaging Your Relationships and Find Dating Success kitabının yazarı Dr. Michelle Callahan, sırtüstü yatarken kan akışının daha hafif olacağını söylüyor. Yine de emin değilsen birlikte duşa girebilirsiniz.

ZEVKİ TÜM VÜCUDUNA YAY

Doruklarda yaşadığın bir orgazm, modunu yükseltip ağrılarını dindirebilir. Kafatasından ayak parmaklarına kadar bu hissi yaşamak için işte yapman gerekenler:

1/ BÜYÜK DÜŞÜN

Sadece aşağıda neler olduğuna odaklanma. Urban Tantra: Sacred Sex for the Twenty-First Century kitabının yazarı Barbara Carellas, “Enerjinin omurgandan yukarı çıkıp, kollarından ellerine ve kafanın üstüne kadar ulaştığını hayal et” diyor ve ekliyor; “Bunu bir kez öğrendiğinde, cinsel enerjinin vücudunda daha fazla gezinmesini sağlayabilirsin.”

2/ NEFES AL

Zevkin doruğundayken nefesini tutman doğal ama Carellas, eğer derin nefesler alır ve verirsen daha çok zevk alacağını söylüyor. “Mastürbasyon sırasında bunun pratiğini yap” diye de ekliyor.

3/ SESİNİ YÜKSELT

Seks sırasında çığlık atman partnerinin çok hoşuna gidecek ama bu sadece onun için yaptığın bir şey değil. Tantra’ya göre vücutta yedi enerji merkezi (çakralar) var: Bacak arası (perineum), alt karın, üst karın, kalp, gırtlak, alın ve kafanın üstü. Carellas, “Eğer yüksek sesler çıkarırsan enerjin yüksek merkezlere doğru çıkar, sessiz olursan enerji aşağıda kalır” diyor. O zaman yüksek sese evet!

4/ KEGEL EGZERSİZLERİ YAP

Pubokoksigeal (PC) kasını (evet böyle bir kas var ve idrar akışını durdurmak için kullanıyorsun) sevişirken yavaş ve derin bir ritimle sık ve bırak. Bu, orgazmın daha uzun sürmesini ve daha etkili olmasını sağlayacak. Üstelik partnerin de bundan çok zevk alacak.

SEVİŞMENİN ONUN İÇİN FAYDALARI

Düzenli seksin erkekler için de faydaları olmasına şaşmamalı.

Daha az kanser riski: Cinsel Eğitmen Dr. Laure Berman, “Düzenli boşalma (partnerle ya da tek başına) erkekte sağlıklı bir üreme sistemi için gerekli” diyor. Victoria Kanser Konseyi araştırmalarına göre haftada yedi kez boşalan erkeklerde prostat kanseri riski, haftada üç kez boşalanlara göre daha az.

Kalp sağlığı: American Journal of Cardiology’de yayımlanan, 1000 erkeğin 16 yıl boyunca takip edildiği bir çalışmaya göre, haftada iki kez sevişen erkekler ayda bir kez sevişenlere göre yüzde 45 daha az kalp krizi tehlikesi altında.