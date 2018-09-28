SEKSİN GELECEĞİ





Her şeyin geleceği varken, seksin neden olmasın? Gelişen teknoloji, hem eylem hem de uygulama olarak seks hayatımızı da etkiliyor ve etkilemeye de devam edecek. Sihirli küremize bakarak ileride bizi nelerin bekleyeceğini keşfetmek ister misin?

Artık yeni nesil cinselliği, anne veya babalarının yastık altına gizlediği erotik kitapları ya da 90’lardaki gibi yerel kanallarda gece yarısından sonra verilen programlardan öğrenmiyor. Onların elinde daha derin ve ulaşması kolay bir kaynak var; internet. Kimse artık porno film satın almak için dükkân kapılarını aşındırmıyor ya da dergi bayilerinin önünde erotik dergiler almak için Oscarlık performans göstermiyor. Bunların hepsine hatta çok daha fazlasına ulaşmak internet sayesinde mümkün. Bir zamanlar internet de seks için gelecekti ama o bile bu konuda eski bir teknoloji sayılıyor. Gelecekte bizi bekleyenler sadece görsel ve işitsel değil, tensel ve duygusal seviyesi arttıracak yönde.

Gelecekte seks hayatımız nasıl olacak?

Peki, teknolojiyle birlikte en insani duygulardan biri olan cinsellik, daha da mı iyiye gidecek? Bunu masaya yatıran birçok uzmanın ortak görüşü iyiye gideceği yönünde. Böyle bir yazılar okudukça aklıma Chuck Palahniuk’in Beautiful You kitabı geliyor hep. Kitapta geliştirilen seks oyuncaklarının yaşattığı hazzı insanoğlu bir süre sonra birbirine yaşatamamaya başlıyor ve herkes bu oyuncakların bağımlısı haline geliyor. Dünyanın cinsellik hayatı tehlikede mi bilinmez ama ileride olacaklara kulak vermekte fayda var. Terapist Laura Bauman’ın The Wall Street Journal’daki yazısına göre teknolojiyle birlikte cinsel hazda bir şölen başlayacak. Seksin geleceğinin önü oldukça açık. Bauman bak ne diyor:

“Seksin nörobiyolojisini anlamamızla birlikte, fiziksel temas ne şekilde olursa olsun, beynin o anda akıl kaybettirecek bir seks deneyimi içinde olduğunu algıladığı bir yeteneğe sahip olacak. Bu bize sonsuz bir eğlence sağlamayacak belki ama engelli olan kişilerin bile seks hayatlarında büyük oranda ilerleme kaydedecek.”

Üstelik uzak mesafe ilişkileri bile artık gelişen teknoloji sayesinde bir hasret döngüsü olmaktan çıkıyor. Lügatımıza ‘sexting’ (cinsel içerikli mesajlaşma) gibi kelimeler girmiş durumda. Bauman bu konuda da şu açıklamayı yapıyor:

“Uzun mesafeli ilişkilerle daha çok karşılaşacağız. Dünya küçüldükçe ve teknoloji ilerledikçe, uzak yerlerde ruh eşlerimizi bulacak ve sanal temasla birbirimize yakın durabileceğiz.”

Bir diğer çözüm bulacak konular arasında da kadınların cinsel disfonksiyonlarıyla yer alıyor; “The Food and Drug Administration erkek cinsel disfonksiyonluğunu tedavi edecek 20 ilacın onayını verdi. Peki, bu sayı kadınlar için de geçerli mi? Hayır! İnanıyorum ki, kadın cinsel sağlığına karşı olan erkek merkezli ve sınırlı tavır gelecek yıllarda kadınların kendilerini savunmasıyla başlamasıyla birlikte üstün gelecek.

Bauman, heyecanlı bir şekilde şu öngörülerde bulunuyor:

“Biz (ve FDA) kimya aracılığıyla daha iyi sevmeyi benimseyeceğiz. Daha büyük orgazmlar sağlayacak, seni bir defada daha ince ve şevhetli bireyler yapacak medikal müdahaleler çoğalacak. Böylelikle kimya aracılığıyla daha fazla sevmesini öğreneceğiz. Üstelik G noktasının alanı da genişleyecek.”

Eminiz ki gelecekte, biyolojik olarak tatmin olma ve şehvet duygusunu arttıracak birçok gelişmeye tanıklık edeceğiz. En azından belki de Viagra artık cinsel tarihin en önemli buluşlarından biri olmaktan çıkacak. Tüm bunlar kendi kimyamızla ilgiliyken bir de sanal hayatın karşımıza çıkaracağı fırsatlara göz atalım. Asıl teknolojiyle buluşmaya hazır mısın?

Akıllı seks oyuncakları

Söz konusu ilerleyen teknoloji olunca, seks oyuncakları da sanal ortama dâhil oluyor. Bunun önemli bir kazanç kapısı olacağını düşünen birçok şirket kolları sıvamaya başladı bile. Seks teknolojisi şirketlerinden olan Kiiro ve Vibase internet bağlantılı birçok seks oyuncağının satışını gerçekleştiriyor. Bunların bir ismi bile var; teledildonics (ya da cyberdildonic). Bu akıllı vibratörler telefon ya da bilgisayar aracılığıyla birbirleriyle etkileşimde bulunabiliyor. Bunun en büyük faydası ise elbette ki, birbirinden ayrı kalan çiftler üzerinde işe yarıyor. Temas hissi veren dokunuşlara sahip teknolojide, kişinin cinsel hareketlerini kaydederek, karşıya bu konuda uyarılar gönderiyor. Başta kulağa komik geliyor ama yine uzun mesafe ilişkilerin işine yarayacak olan öpüşme cihazları, sanal gerçeklik teması sağlayan vücut giysileri ve sevgilinizin kalp atışlarının sesini ileten yastıklar prototip olarak pazara sürülmek üzere kenarda bekliyor. Bu sektör en çok uzun mesafeli ilişkileri daha arzu edilebilir hale getirmek için çalışıyor gibi. Yakında daha gerçekçi ve duygusal olarak yoğun buluşlar karşımıza çıkacak gibi. Berkley menşeli şirket Liones’in kadınlar için ürettiği seks oyuncağı haz dolu bir deneyimden çok daha fazlasını vaat ediyor. Bu seks oyuncağıyla kendi cinselliğinizi ve fiziksel olarak vücudunuzu keşfetme fırsatı bulacaksınız. Elbette burada da akıllı telefonlar devreye giriyor. Ürünün üzerinde bulunan beş sensör akıllı telefonunuzdaki uygulamaya bağlanıyor. Kullanıcının vücut ısısını, kas hareketlerini ve diğer fiziksel faktörleri ölçüyor. Amaç, bu elde edilen kişisel ve gizli veriler doğrultusunda en iyi önerileri sunmak. Böylece moduna, adet zamanına ve gün içerisindeki koşullarına göre uygun bir cinsel kimliğinin oluşmasını sağlıyor diyebiliriz.

Sanal gerçeklik teknolojileri cinselliği nasıl etkileyecek?

Cinsel fantezilerin geleceği nokta şimdilik burası diyebiliriz. Son zamanlarda artan sanal gerçeklik furyası porno endüstrisine kadar genişleme gösteriyor. Birçoğunuz VR (Virtual Reality – Sanal Gerçeklik) gözlüğünü denemiş olmalı. Önünüze gelen görüntü gerçekmiş gibi vücudunuz reaksiyon gösterebilir ya da duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Red Light Center ve 3DXChat gibi gerçekliğini sanal dünya üzerine kurmuş olan şirketler size hayallerinizdeki cinsel fantezilerin ‘gerçek’ olmasını sağlıyor. Kendi cinsel ortamlarınızı ve içinde bulunacak vücutları tasarlama imkânı tanıyor. Mesela, arzuladığınız erkek ya da kadın görüntüsünü tasarlayabilir, gerçek kişilerle, gerçek zamanlı olarak iletişime geçebilir, sanal dans partilerine katılabilirsiniz. Burada sizi yargılayacak kimse olmadan tüm fantezilerinizi özgürce yaşayabileceğiniz bir ortam hazırlanıyor. Forbes’ta yer alan bir habere göre, VR pornonun ulaşılabilirliği gün geçtikçe artacak. VR gözlükler şimdiden Pazar üzerinde farklılıklarını göstermeye başladı bile.

Google Trend raporuna göre, ‘VR porn’ araması son 17 ayda yüzde 90 gibi akıl almaz bir oranda artık göstermiş. Şu an bu pazarın en büyük tüketicilerinin genç erkekler. Ne kadar da şaşırtıcı!

Buna bağlı olarak da VR porno sadece erkek bakış açısına göre çekiliyor. Ama market yeni bir hareket için alarmda çünkü kadınlar da bu konuda atak yapmak üzerinde. BaDoinkVR adlı şirket sanal gerçekliği farklılaştırarak dünyanın ilk VR seks terapisi videosu Virtual Sexology’i hazırlamış. Amaçları yetişkin hayatına daha eğlenceli aynı zamanda da öğretici bir içerik kazandırmak.

Akıllı seks robotları geliyor!

‘Bir gün dünyayı robotlar ele geçirecek’ korkusunu sen de hissetmiyor musun? Bilimkurgu filmleri ve edebiyatı sağ olsun arada sırada bize bunu çok güzel hissettiriyor. Robot araştırmaları birçok teknoloji şirketinin laboratuvarlarında deneylerle birlikte sürüyor. Japon robot Asimo’nun çağını çoktan geçtik bile. İnsana hizmet odaklı bir üretim felsefesine sahip olan robotlar dünyanın en insani duygularından birine hizmet etmeden olmaz mı? Seks robotlardan haberim, New York Times’ın Robotica adlı serisinde gördüğüm bir bölüm sayesinde oldu. Bu sektörün en öncü şirketi olan Abyss Creation, neredeyse robot olduğuna inanamayacağınız sahicilikte silikon robotlar üretiyor. Bunların elbette bir ismi var; RealDoll. RealDoll’un yaratıcısı Matt McMullen 1996’dan bu yana 5,000 adet gerçek boyutlarda ‘oyuncak bebek’ satmış. O zamanlar müşteriler sadece vücut tipini, deri, saç ve göz rengini belirleyebilirken, şimdi başparmağına kadar kendileri karar verebiliyorlar. McMullen’ın bir diğer projesi Realbotix, karşılıklı konuşabileceğiniz, fiziksel ve zihinsel tepkiler verebilen ve dış görünüm olarak bir insandan farkı olmayan silikon robotlar üretiyor. Bu robotları kontrol edebileceğiniz ‘Harmony’ akıllı telefon uygulaması ise 2017 yılı içinde IOS ve Android sistemlerde kullanılabilir hale gelecek. Bir bebeğin vücudu yaklaşık olarak 10,000 dolara mal oluyor. Fakat diğer unsurları da (konuşma, tepki verme sensörleri gibi) işin içine katınca bu maliye 30,000 ve 60,000 dolara civarında değişiyor.

Hep çağa ayak uydurmak gerektiğini düşünürüz. Söz konusu cinsel hayat olunca kendi kişisel alanlarını bu yönde geliştirmek belki de senin için küçük ama insanlık için büyük izler bırakacak.

Kaynak: Marie Claire



