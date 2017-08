“SEKSİLİK BİR KADININ İÇİNDE GİZLİDİR, ÇOK FAZLA ÇABALAMAYLA BU OLMAZ.”

İspanya’nın ünlü aktrislerinden Úrsula Corberó, tüm gözlerin üzerinde olduğu, hem seksi ve güzel hem de başarılı ve sportif bir kadın. Onu belki de diğerlerinden ayıran en önemli şeyse mutluluğun formülünü bulmuş olması. Nasıl mı?

CAZİBENİN DIŞA VURUMU

Barcelonalı aktrisin çekiciliğinin tanımı aslında oldukça basit; saf ve naif. Hiç şüphesiz onu keşfetmek için daha yakından tanıman lazım. Bu ayki sayımıza konuk olan Úrsula Corberó, çekimler boyunca bir dakika bile asaletini kenara koymadan sıcacık gülümsemesiyle işine sadık olduğunu gözler önüne seriyor. Öyle ki onun masum cazibesi, seksapalitesiyle birleşince ortaya hem dişi hem de çocuksu bir kadın çıkıyor. 11 Ağustos 1989 doğumlu oyuncuyu daha yakından tanımaya ne dersin?

2002 yılında bir televizyon serisiyle ilk ekran deneyimini yaşayarak yıldızlar dünyasına adımını attığında henüz 13 yaşındaydı. Asıl parlayışıysa, televizyon şovu Fisica o Quimica’daki (2008–2011) ‘Ruth’ karakteriyle oldu.

Úrsula’nın sağlıklı beslenme konusundaki duyarlılığı işte o zamanlara dayanıyor. Programda ergenlik çağındaki gençlerin bulimia problemine dikkat çeken aktris, hiçbir zaman kilo sorunu olmadığını, yemek yemenin kendisi için başlı başına bir keyif olduğunu söylüyor.

Beş yaşından beri aktris olma hayalleri kuran bir kadının 27 yaşında İspanya sokaklarında rahat dolaşamaması, ünlü olmasının en büyük kanıtı. Ancak bu kadar çok istediği bir şeyin sonucunun bu olmasından pek de memnun değil. “Sokakta rahat rahat dolaşmayı özlüyorum. Yürüyüş yapmayı çok seviyorum ancak bu bazen hiç de mümkün olmuyor. Beni tanımayan insanların arasında olmak istiyorum. Özlediğim şey en çok da bu; rahatça yürüyebilmek.”

Tüm bunların yanında İspanya’nın en seksi kadınları arasında gösteriliyor. Cazibesinin en büyük nedeni ise her zaman gülümsemesi. Kapağımızdan da belli değil mi? Úrsula, işindeki başarının biraz bundan da kaynaklandığını söylüyor. Pozitif olmak, onun için olmazsa olmazlardan.

AŞKA ÂŞIK BİR KADIN

“Her zaman benim için seksi dediler. Bu bana pek bir şey ifade etmiyor” diyen Úrsula’nın, İspanya’nın gelmiş geçmiş en çok arzulanan kadınlar listesinde zirveye oynadığı doğru. En seksi kadınlar listesinde de başı çekiyor. Úrsula’ya göreyse seksilik kadınların içinde gizli. Çok fazla çabalamayla bunun olmayacağını o çok iyi biliyor.

Kapak çekimimiz biter bitmez uçağa atladığı gibi sevgilisinin yanına giden Úrsula, soluğu New York’ta alıyor. Her zaman aşka âşık olan bu kadın, aşksız bir hayatın hayat olmadığını savunuyor.

GÜZELLİK RİTÜELLERİ

“Kokoş bir kadınım!” diyen Úrsula’nın vazgeçilmezleri arasında bir numaraya kırmızı ruj oturuyormuş. Bakımını ise asla ihmal etmiyor: “Düzenli olarak cilt bakımı yaptırırım. Sabah uyanır uyanmaz cildimi temizler ve nemlendiririm. Colbert MD ve Kiehl’s ürünleri favorilerim arasında.”

KENDİNİN EN İYİ VERSİYONU

Instagram’daki @ursulolita adlı sayfasının 941 bin takipçisi var. Genel olarak çekimlerde kullanılan fotoğraflarına yer vermeyi seviyor. Günlük hayattan kareler de paylaşıyor. Bu aralar InstaStory’ye yoğunlaşmış durumda. Makyaj videolarını paylaşmayı seviyor.

Sporu hayat tarzı hâline getiren Úrsula, “Spor benim için adeta bir terapi. Tıpkı diğer insanlar gibi benim de çok kötü günlerim oluyor. İşte o zamanlarda hep spor salonuna gidip jimnastik yapmayı tercih ediyorum. Spor yaparken her şeyi geride bıraktığımı hissediyorum. Dans etmek de benim için öyle. Sadece dans etmeye odaklandığımda her şeyi unuttuğumu söylemeliyim” diyor. Ayrıca koşu ve dansı kombinlediği kendine has bir ritüeli de var. Şu aralar daha çok TRX egzersizleri ve kardiyo yapıyormuş. Kişisel Eğitmeni Paco de Avila’nın ona özel çalışmalar hazırladığını söylüyor.

DOĞAL OLARAK MUTLU

Gülüşü iz bırakacak cinsten! Üstelik sebepsiz yere… Tüm soruları cevaplarken gözleri parlıyor, yüzünden gülücüğü eksilmiyor. Çocuk sahibi olmak isteyip istemediğine gelince… Samimiyetle anlatıyor: “Çocuklar beni deli ediyor. Bir gün kızım ve oğlum olmasını isterim. Ben çocukken annem ve babam henüz evli değildi. Daha sonra annem evlendi, onun gelinlik giydiğini hatırlıyorum. Kaç çocuk annesini gelinlikle görmüş olabilir ki? Ben gördüm! Annemin çocukluğumdaki mutlu kadın imajı gözlerimden hiç gitmiyor. Evli ve çocukları var. Size samimiyetle şunu söyleyebilirim; bu hiç aklımdan gitmiyor.”

“Mücevherler bir kadının en iyi arkadaşı mıdır?” sorusuna yine gülümseyerek cevap veriyor: “Marilyn Monroe’nun böyle demesinin bir nedeni olmalı!” Ancak genç yıldız, mücevherler yerine seyahat etmeyi sevenlerden. Yeni yerler keşfetmeye bayılıyor. Arkadaşlarıyla Küba’da geçirdiği zamanları unutamamış. En sevdiği ülkelerin başında Tayland geliyor. Fas da Úrsula’yı büyüleyen ülkelerden biri.

Söyleşimizi bitirirken, “Yeni saç kesimimi beğendiniz mi?” diye soruyor. “Buna swag diyorlar” diye de açıklamasını yapıyor hemen. Bu arada çalma listesinden dinlediği şarkı aslında onu çok iyi yansıtıyor: Beyoncé’den Run The World (Girls)