SEKS YAPARKEN BAŞINA GELEN EN KORKUNÇ ŞEY NE?





Okuyacakların aslında sana hiç de o kadar uzak değil. Göreceksin.

Seks yaparken kedinin bir anda üzerinize zıpladığı oldu mu? Öyle görünüyor ki hiç de yalnız değilsin: ABD’de ve Avrupa’dan 2.000 kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, katılımcılar, seks sırasında başlarına gelen en utandırıcı anları açıkladılar. Aslına bakarsan, araştırmada kişilere yatak odalarına dair en iyi anılardan en kötülerine kadar birçok şey soruldu. Sonuçlar ise bir hayli ilginçti. İşte insanların seks sırasında başlarına gelen en utandırıcı anlar:

Kaslara kramp girmesi: %13.3

Pencereyi açık unutmak: %11.3

Birkaç dakika içerisinde orgazm olmak: %11.3

Bir şeyleri devirmek: %9.9

İçeriye başkasının girmesi: %7.2

Yataktan ya da kanepeden düşmek: %6.0

Penisi/başkasının penisini yanlış şekilde bükmek: %6.0

Yatak ya da kanepe kırmak: %5.5

Sesli şekilde gaz çıkarmak: %4.5

Geğirmek: %3.9

Yatağa yiyecek getirmek: %3.8

Isırmak: %3.6

Koltuk altı öpmek: %3.5

Çalışmaya göre, seksten en çok soğutan şey kaslara giren kramplar. Bu da tabii ki acı demek. Çalışmada aynı zamanda erkekler ve kadınlar arasındaki farklar da incelendi. Erkekleri en çok yerin dibine sokan şey, erken boşalmak. Erkekler açısından ikinci sırada kas krampları geliyor. Kadınlar açısından bir numarada ise yine kas krampı şikayeti bulunuyor.

