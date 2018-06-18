SEKS VE DNA ARASINDAKİ İLİŞKİ

| 18 Haziran 2018|  , anaslide, AŞK&SEKS

 


Seksle ilgili bilimsel bir gerçekten bahsedelim mi? 

BMJ Open’da yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, ilişki yaşayan kadınlar bir yıl sonra sekse olan ilgilerini kaybediyorlar. Ancak ilişkiyi ve arzuyu taze tutmakta her zaman yarar var.  Zira her hafta seks yapan kadınlar daha genç görünümlü bir DNA’ya sahip oluyor. UC San Francisco’da yapılan bir çalışmada, bu kadınların daha az seks yapan kadınlara göre çok daha uzun telomerlere (DNA’nın yaşlanmayı kontrol eden bölümü) sahip oldukları görüldü.

Peki seks yapmak seni gençleştiriyor mu? Belki de. Çalışmanın yazarı Tomas Cabeza de Baca, aslında kronik stresin telomerleri kısalttığını ve o kadınların belki de daha stressiz olduğunu söylüyor.

Last modified: 18 Haziran 2018

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