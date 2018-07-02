SEKS SONRASI AĞRI GERÇEĞİ!





Seksten sonra ağrın oluyorsa sebebi ne olabilir? Mount Sinai Icah Tıp Fakültesi Jinekoloji Bölümü’nden Klinik Doç. Dr. Alyssa Dweck açıklıyor.

Çoğu kişi, vajinal kuruluğun rahatsız edici bir cinsel ilişkiye sebep olduğunu bilir. Fakat bu aynı zamanda seksten sonra yaşanan ağrı ve acının da sorumlusu. Uzun süren ya da sert bir cinsel birleşme, eğer yeterince uyarılmamışsan fazla sürtünmeye neden olur. Bu durum da daha sonra ağrı ya da tahriş acısı olarak ortaya çıkar. Ağrı için Epsom tuzu eklenmiş sıcak bir banyo yapmayı deneyebilirsin. Tahrişi rahatlamak içinse vajina girişinin etrafına hidrokortizon içeren bir krem sürebilirsin; ancak sıkıntının devam etmesi durumunda doktoruna danışmanda fayda var.

Yeterli derecede uyarılma acıyı azaltır: Kayganlık artar ve vajina daha elastik hâle gelir. Dolayısıyla zorlayıcı bir pozisyon veya büyük penis gibi durumlara alışman kolaylaşır. Fakat hormonal değişimler, doğum kontrol hapları ya da antihistamin içeren ilaçlar da kuruluğa neden olabilir. Bu durumlarda kuruluğu engellemek için doğal içerikli kayganlaştırıcılardan yardım alabilirsin. Ayrıca problemin, tahrişe yol açan hijyen ürünleri (parfüm içeren genital bölge temizleyicileri gibi), prezervatif ya da spermisid (sperm öldürücü) kullanımından sonra oluşup oluşmadığına dikkat et. Eğer ağrı pelvisin daha derinliklerindeyse, kist, miyom ya da endometriyoz işareti olabilir. Acıyla birlikte seksten sonra kanama, alışılmadık bir akıntı ya da koku ortaya çıkıyor ve 24 saatten fazla sürüyorsa jinekoloğuna görünmelisin.

