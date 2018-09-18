SEKS PLAYLIST’İNE EKLEYEBİLECEĞİN EN İYİ 15 ŞARKI





Seks playlist’inde olması gereken şarkılar hangileri?

Seks yaparken müzik dinlemenin ‘havaya girmeye’ yardımcı olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bunu sadece biz söylemiyoruz, bilim de öyle diyor: Londra Üniversitesi’nde görevli müzik psikoloğu Dr. Daniel Müllensiefen’in geçtiğimiz yıllarda Spotify için yaptığı araştırmaya katılanların %40’ı seks yaparken müzik dinlemenin onlara daha fazla keyif verdiğini belirtmiş.

Seçtiğin şarkılar, seks sırasındaki ruh halini belirliyor. Drake ve RiRi dinleyerek işleri biraz daha hareketlendirebilir, ya da Sam Smith‘i tercih ederek biraz daha duygusallaşabilirsin; bu tamamen sana ve partnerine kalmış.

Bu önerilerimize de bir göz at:

1- Rihanna – Sex With Me

2- Ed Sheeran – Thinking Out Loud

3- Jeremih – Birthday Sex

4- The Chainsmokers- Closer

5- SoMo – Ride

6- The Weeknd – Earned It

7- John Legend – All of Me

8- Trey Songz – Slow Motion

9- Sam Smith – Stay With Me

10- Ginuwine – Pony

11- Jason Mraz – I Won’t Give Up

12- Thomas Rhett – Die A Happy Man

13- The Weeknd – Often

14- Rihanna – Birthday Cake

15- Cheat Codes x Kris Kross Amsterdam – SEX



