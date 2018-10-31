SEKS İSTEĞİNİ AZALTAN 7 ŞAŞIRTICI NEDEN





Sevişme isteğini mi kaybettin? Seksten kaçmak için bahaneler bulmadan önce olası nedenlere göz at.

Hayatımızın her döneminde aynı yoğunlukta cinsel istek duymayabiliriz. Ancak her şey yolunda görünüyorken de istek kaybolabilir. Peki, bu normal mi? Öncelikle rahatla, pek çok kadın bu durumu yaşıyor. Ancak bundan gerçek anlamda bahsetmediğimiz için kafamızdaki soru işaretleri asla silinmiyor. Tüm o sorular da bizi stresli olmaya itiyor. İronik olan ise libidoyu en çok düşüren etkenin stres ve kafamızdaki o sorular olması…

Her ne kadar dürtülerinde düşüşe sebep olsa da, stres tek başına seksten soğumana sebep olmaz. Öyle olsaydı, hepimizin stres altında yaşadığı günümüzde sevişmeyi topluca bırakmamız ve soyumuzun tükenmesi gerekirdi! Peki, çok sevdiğin partnerinle sevişmekten neden kaçıyor olabilirsin? Açıklayalım: Hormonal değişikliklerden, kendine güvensizliğe kadar birçok etken libido dalgalanmasında rol oynar. Bu da yetmezmiş gibi hayatındaki değişiklikler (örneğin kariyer değişikliği ya da taşınma gibi) veya kişisel ilişkilerindeki problemler (en yakın arkadaşınızla aranızın bozuk olması ya da annenle telefonda yaşadığın tartışma gibi) huysuz libidonu küstürmeye yeter. Dur, daha bitmedi! Zararsız gibi görünen birçok gündelik alışkanlığın da seks isteğini azaltabilir.

Cinsel dürtülerini olumsuz etkileyebilecek yedi faktörü masaya yatırdık. Yaşadığın ateşli gecelere geri dönmek istiyorsan, arkana rahatça yaslanıp okumanda fayda var. İşte “başım ağrıyor” bahanesini kullanmadan bu sorunu çözmeni sağlayacak önerilerimiz…

Öfke, libidoyu düşürürüyor mu?

Yatağa öfkeli girmemen öneriliyorsa bunun bir sebebi var. Klinik Seksolog Alicia Sinclair, “Kin veya öfke duyguları, erotik enerji akışını ve cinsel arzuları bloke edebilir. Çözülmemiş meseleleri çözmek ve insan ilişkilerini verimli hâle getirmek, libido akışını düzenler” diyor. Yukarıda belirttiğimiz gibi stres de genel olarak bir libido düşürücü. Çünkü anksiyete veya yoğun zihinsel gerginlik yaşadığımızda, vücudumuzda kortizol hormonu salgılanır -ki bu da içimizdeki kavga etme dürtüsünden sorumludur. Tüm bunlar da erotik duygularımızı köreltir.

Seks hayatını canlandıran egzersizler hangileri?

Saatlerce Netflix’te favori dizilerini izlemek aşırı keyifli değil mi? Ne yazık ki sonuçları pek o kadar güzel değil. Çünkü hareketsizlik seks hayatını kötü etkiliyor. Bu durumda cinsel isteğini geri kazanmanın tek yolu, hayatına biraz daha hareket katmak. Physiology and Behavior dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre egzersiz yapmak vücuttaki serotonin ve dopamin seviyesini yükseltiyor. Bunlar seni flört etmeye iten, beyinde salgılanan “iyi hissettirici” kimyasallar. Aynı zamanda özellikle sevişmeyi planladığın günlerde egzersiz yapmanı tavsiye ederiz. Çünkü egzersiz kan akışını –dolayısıyla libidonu– hızlandırır. Seks hayatını canlandıracak bir egzersiz mi arıyorsun? Klinik Seksolog ve Psikoterapist Dr. Kristie Overstreet’e kulak ver:

“Bel, kalça ve pelvis bölgesindeki kasları aktive eden lunge ve squat hareketleri, kan akışını destekler ve dolayısıyla libidonu olumlu yönde etkiler.”

Seksten önce ne yemeli?

Kendini daha seksi hissetmek istiyorsan yediklerine de dikkat etmelisin. Tuzlu ve ağır gıdalar ne yazık ki erotizme pek bir katkı sağlamıyor –çünkü ödem yapmış hâlde miskin miskin yatarken kendimizi pek çekici hissedemiyoruz. Libidonu sekteye uğratmak istemiyorsan; kendini bir balon gibi hissettirmeyecek, hafif yiyecekleri tercih etmelisin. Örneğin işlenmiş karbonhidrat ve şekerden uzak durman gerekiyor –ki bunu sadece libidonu etkilediği için değil, genel olarak sağlığına hiçbir olumlu katkısı olmadığı için de sürekli tekrar ediyoruz. Seks için havaya girmenin en temel gereksinimlerinden biri, kendimizi rahat hissedebilmektir. Eğer temiz beslenirsen kendine olan güvenin ve enerjin artar, bu da sekse ayırdığın süreyi uzatır.

Her gün seks yapıyor musun?

İster inan ister inanma: Eğer içinden seks yapmak gelmiyorsa, muhtemelen yeteri kadar seks yapmadığın içindir. Doğru duydun! İçinden seks yapmak gelmiyor çünkü yeteri kadar seks yapmıyorsun, çünkü içinden gelmiyor… İşte gerçek kısır döngü diye buna denir. Sinclair, sevişme sıklığın arttıkça sevişme isteğinin de artacağını belirtiyor. Sekse ara verdiğin zamanlarda, vücut kendini bu “kuraklık” dönemine alıştırır. Bunu spora gitmek gibi düşün: İlk başta canın istemiyor ama antrenmandan sonra kendini harika hissediyorsun, değil mi?

Mastürbasyon yapmanın faydası

Çok açık konuşacağız: Seksten uzak kalmak için söylediğimiz şeyler mastürbasyon için de geçerli. Sakın “canım istemiyor” diye yapmama tuzağına düşme! Mastürbasyon yapmayı, bir çeşit kişisel bakım gibi düşün. Bazen canın dişlerini fırçalamak istemiyor ama yine de fırçalıyorsun, değil mi? Kendine zaman ayırarak seni fiziksel olarak uyaran hareketleri yeniden keşfedebilirsin. Overstreet, vücudunla temasta kalmanın cinsel dürtülerini canlı tutmaya yardımcı olacağını ifade ediyor. Yani mastürbasyon bir alışkanlık olarak hayatında yer edinmeli. İster hoşuna giden bir porno film izle, ister erotik kitaplardan yardım al veya en sevdiğin oyuncakları kullanarak tek başına eğlencenin keyfini çıkar.

Alkolün libidoya etkisi

Alkolün çekingenliği azalttığını düşünürüz ve bu yüzden daha rahat seks yapacağımızı zannederiz. Kendimizi daha az kısıtlarız ve duvarlarımızı yıkıp sonuna kadar gitmeye meyilli oluruz. Aslında içki içmek, libidonu sandığın kadar yükseltmiyor. Sinclair, “Birçok insan içki içerek rahatlamanın cinsel dürtülere yardımcı olacağını düşünür ama alkol aslında tam ters etkiyi gösterir, çünkü testosteronu azaltır” diyor. Neurotransmitter Review dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre alkol, aynı zamanda serotonin seviyesini de düşürüyor -ki bu da cinsel isteğe doğrudan olumsuz etkiliyor. Eğer gecenin ilerleyen saatlerinde sevişmeyi planlıyorsan, bir veya en fazla iki kadehle kendini sınırlamanda fayda var.

Seksten bahsetmekten çekinme!

Kabul ediyoruz; bu, sevgilinle birlikte Netflix’in başına oturmak veya yemek yapmak gibi kolay bir alışkanlık değil. Fakat seks veya cinsel dürtülerimiz hakkında konuşmaya çekinmek, libidomuzu düşüren en önemli sebeplerden birisi. Overstreet, “Sağlıklı libidodan açıkça bahsedilmiyor. Bu yüzden hâlâ gizemini koruyan, üstü kapalı bir konu ve onunla ilgili aydınlanmamış noktalar var” diyor ve ekliyor; “Bu yüzden birçok kadın libidosuyla ilgili sorun yaşıyor ve bundan bahsetmedikleri için de sadece kendilerinde bir sorun olduğuna inanıyorlar.” Partnerinle fantezilerin, arzuların veya dürtülerinle ilgili konuşmadığında orgazm olamaman çok normal. İletişimin tüm ilişkilerin kilit noktası olduğunu ve bu sayede partnerinle cinsel anlamda birbirinize daha yakın olacağınızı aklından çıkarma.

