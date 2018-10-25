SEKS HAYATINI HAREKETLENDİRECEK 20 ŞARKI

Eğer seks sırasında müzik dinlemek istiyorsan, bu şarkılar mutlaka listende olmalı!
Seks sırasında çalan müzik, yaşadığın o anın büyüsünü ve güzelliğini artırabilir. Romantizmi yansıtan ve moda girmeni sağlayan şarkıları seçtik!
1- Beyoncé – Naughty Girl
2- Ciara- Body Party
3- Donna Summer – Love To Love You Baby
4- FUTURESEX/LOVESOUND – Justin Timberlake
5- James Blake – Retrograde
6- Portishead – Glory Box
7- Air – Playground Love
8- Kanye West – Flashing Lights ft. Dwele
9- Rihanna – Kiss It Better
10- Ariana Grande – God is a woman
11- Radiohead – ‘Nude’
12- Usher – Nice & Slow
13- Beyoncé – Rocket
14- Marvin Gaye – Sexual Healing
15- Suicide – Dream Baby Dream
16- Cigarettes After Sex – Nothing’s Gonna Hurt You Baby
17- Thundercat – ‘Show You The Way
18- SZA – Child’s Play (ft. Chance The Rapper)
19- Rhye – Open
20- Ginuwine – Pony