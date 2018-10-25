SEKS HAYATINI HAREKETLENDİRECEK 20 ŞARKI





Eğer seks sırasında müzik dinlemek istiyorsan, bu şarkılar mutlaka listende olmalı!

Seks sırasında çalan müzik, yaşadığın o anın büyüsünü ve güzelliğini artırabilir. Romantizmi yansıtan ve moda girmeni sağlayan şarkıları seçtik!

1- Beyoncé – Naughty Girl

2- Ciara- Body Party

3- Donna Summer – Love To Love You Baby

4- FUTURESEX/LOVESOUND – Justin Timberlake

5- James Blake – Retrograde

6- Portishead – Glory Box

7- Air – Playground Love

8- Kanye West – Flashing Lights ft. Dwele

9- Rihanna – Kiss It Better

10- Ariana Grande – God is a woman

11- Radiohead – ‘Nude’

12- Usher – Nice & Slow

13- Beyoncé – Rocket

14- Marvin Gaye – Sexual Healing

15- Suicide – Dream Baby Dream

16- Cigarettes After Sex – Nothing’s Gonna Hurt You Baby

17- Thundercat – ‘Show You The Way

18- SZA – Child’s Play (ft. Chance The Rapper)

19- Rhye – Open

20- Ginuwine – Pony



