SEKS HAYATINI DAHA DA SEKSİ YAPACAK ŞEYLER





Kabul edelim, başta çok büyük heyecan duyduğun seks hayatın bir süre sonra monotonlaşıp sıkabiliyor. Sevdiğin adamla geçirdiğin o anlarda hazzın doruklarını yaşamak istiyor ve bunun hiç geçmesini istemiyorsan sana önereceğimiz bu dörtlüye kulak ver.

KIŞKIRTICI MÜZİK

Belki de Magic Mike soundtrack’i tam da senin içindir. Buram buram seks kokan şarkılarda bir grup erkeğin striptiz yaptığını unutma! (Filmi izlediysen, bilirsin.) Frank Sinatra klasiklerini açıp hem romantik hem de oldukça sıcak saatler geçirmen de olası. Unutma, şarkılar anıları hayatımıza getiren hem somut hem soyut araçlardır. Aşk ve seks ateşini fitilleyecek olan da yine şarkılar. Beynine uyarıcı etkisi yapacağı için kendine bir playlist hazırlasan hiç fena olmaz!

BİRAZ IŞIK BİRAZ KOKU

Koku seksidir hele ki geçmişte özel bir anda duyduğun bir koku, sana geri geldiğinde tüm duyularını harekete geçirir. Mum ve tütsü gibi kokular, beynine “İşte o an” der ve seni zamansız bir yolculuğa çıkarır. Özel anlarını daha da özelleştirmek için hafif bir loşluğu, hoşluğa dönüştürmek senin elinde.

FARKLI SEKS POZİSYONLARI

Değişiklik her zaman iyidir. Klitorisine de farklı etkileri olacaktır. ‘Colors of Passion: Awakening Desire’ kitabının yazarı, Seks Terapisti Joy Davidson, “Her yeni partnerle ya da partnerinle klitorisini uyaran ve sana en iyi zevki verecek açılarla yeni pozisyonlar denemen yaşadığın seksin kalitesini ikiye katlayacaktır” diyor. Hiç de haksız sayılmaz; yaratıcı olmakta fayda var!

SPOR YAP

Pelvik duvarını saran kasların daha çok orgazma erişebilmesi için spor yaparak güçlenmesini sağlamalısın. Bol bol egzersiz yaparsan seks hayatına katkısını hemen fark edeceksin.



