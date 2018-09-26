ŞEKERİ HAYATINDAN ÇIKAR

Şekeri hayatından çıkarmanın zamanı çoktan geldi de geçiyor bile. Ama hiçbir şey için geç değil. Belki de bu haberi okuyunca artık buna karar vermen ve uygulaman gerektiğini düşünebilirsin. Ne dersin?

Tatlı düşkünlere kötü bir haberimiz var: Nature Communications’ın haberine göre, beslenmesinde aldığı kalorinin yüzde 25’i şekerden gelen dişi farelerde ölüm oranı, şekerli yiyecek tüketmeyenlerin iki katı olarak ölçülmüş. Bu kalori yüzdesi insanlarda güvenli kabul ediliyor; ancak Utah Üniversitesi’nden Doktor James Ruff, şekerden alınan kalorinin diğer besinlerden alınan kaloriye kıyasla sağlığa farklı etkileri olabildiğini söylüyor. Tavsiyesi ise, günde altı tatlı kaşığı şekeri geçmemen. (Bir kutu normal kola içtiğinde bile bu miktarı geçtiğini hatırlatalım.)