ŞEKER, CİLDİNİ NASIL ETKİLİYOR?





Canının çok istediği ‘o’ çikolatayı yiyebilirsin ama durman gereken yeri bilmelisin. Peki, yediklerini cildin nasıl tolere ediyor hiç düşündün mü?

Phyto-C Skin Care markasının yaratıcısı Dr. Mostafa Omar, “Bol şeker içeren besinler glikasyona yani şeker moleküllerinin ciltteki kolajen ve lipidlere yapışmasına neden olur” diyor ve ekliyor; “Böylelikle cildi sıkı, pürüzsüz ve dolgun tutmaya yarayan bu kolajen proteinleri, zamanla dağılmaya başlar.”

Hasar kontrolünü nasıl sağlayabileceğini de anlatalım: Retinol veya alfa hidroksi asitler (glikolik veya laktik asit gibi) içeren bakım ürünleri, hücre yenilenmesini hızlandırarak kolajen üretiminin artmasına yardımcı olur.

Institut Esthederm Intensive Retinol Cream, 50 ml; 489 TL