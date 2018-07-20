ŞEHRİN YAZ HAVASINA KANYON’DA BİRAZ BUZZ KAT!





Yenilikleri ile şehrin havasını değiştiren Kanyon, Ice Week ile yaz sıcaklarına serinlik katıyor. 9 – 17 Ağustos tarihlerinde Dude Table organizasyonu ile gerçekleşecek olan Ice Week’te soğuk ve lezzetli sunumlar, eğlenceli etkinlikler, workshoplar seni bekliyor!

9 – 17 Ağustos tarihlerinde Kanyon, misafirlerini Ice Week ile serinlemeye davet ediyor. Kanyon restoranlarında Ice Week’e özel soğuk lezzetler sunulacak. Frozenlar, granitalar, sorbetler, soğuk çaylar, soğuk kahveler, affogatolar, dondurmalar, serinletici tatlılar ve daha fazlası Kanyon’un Ice Week restoranlarının menülerinde yer alacak.

9 Ağustos Perşembe günü Kanyon etkinlik alanında gerçekleşecek Ice Week özel etkinliği ile haftanın heyecanı başlayacak. 9 Ağustos’ta Kanyon Ice Week restoranları ve şehre serinlik katan birçok işletme soğuk sunumları ile Kanyon misafirlerine ikramlarda bulunacak. Kokteylden dondurmaya, buzlu kahveden, dondurma ve soğuk tatlılara birçok farklı lezzet Ice Week’te sunulacak. Ünlü şefler ve ünlü mixologistlerin özel hazırladığı serinletici lezzetli sunumlar ve içecekler Kanyon misafirlerini bekliyor olacak.

Ice Week’e özel serinletici lezzetler ve buzlu içeceklerin sunumu ve işletmelerde yer alacak Ice week menüsü ile workshoplar hafta boyunca devam edecek. Ice week workshopları Kanyon ve gerçekleştirilecek restoranların sosyal medya hesaplarından duyuruluyor olacak.

9 Ağustos’ta Ice Week’e Alaçatı’dan bir misafir de geliyor. Meşhur Alaçatı Tatlıcısı İmren, sakızlı ve doğal meyveli dondurmaları ile Ice Week’te yer alacak ve Kanyon misafirlerine sunumda bulunacak. 9 Ağustos’ta Icy Dreams Co., Shot 34 ve Metro’nun gastronomi buluşma platformu Gastronometro da soğuk sunumları ile Ice Week’e lezzet katacak.

Escale, Haagen-Dazs, Petra Roasting Co., Suvla Kanyon, Plus Kitchen, Beyaz Fırın, Gram, Welldone, Clorophilla, Espressamente illy, Sushico, Pioppo Gelato Ice Week lezzetlerini tadabileceğin özel restoranlardan bazıları. Kanyon Ice Week restoranlarında sunumların eşlik edeceği, DJ performansı ile özel Ice Partyler de şehrin yaz havasına serinlik katacak. Ice Week süresince Intema Yaşam’da Ice Week’e özel “Yaz Meyveleriyle Soğuk İçecekler” ve “Serinleten Lezzetler” workshoplarına da katılabilirsin.

Projeye dair detayları Kanyon’un ve Dude Table’ın sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsin.



