ŞEHRİN TADI KANYON’DA DEĞİŞİYOR!





Misafirleri için her zaman ilkleri gerçekleştiren Kanyon, Türkiye’nin en ünlü restoranlarına ev sahipliği yaptığı POP UP RESTORAN KONSEPTİ ile şehrin tadını değiştirmeye devam ediyor. Dude Table organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinliklerde Şubat ayında Gram’a Bodrum’un şef restoranı Ent Restaurant konuk oluyor.

Kanyon Pop Up Restoran, yerel ürünlere ve lezzetlere verdiği değer ile öne çıkan Kanyon restoranları ile başladı. Ocak ayında Escale’e Antep’ten Kebapçı Halil Usta konuk oldu. Şubat ayında ise Gram, Bodrum’dan Ent Restaurant’ı ağırlıyor olacak.

Bodrum’un şef restoranı Ent Restoran, Didem Şenol’un Gram’ına restoranın şefi ve yaratıcısı Yoldaş Sönmez ile misafir olacak ve lezzetlerini Didem Şenol ve ekibi ile birlikte hazırlayıp sunacak.

Türkiye’nin en iyi şeflerinden Didem Şenol’un kurucusu olduğu, tazelik ve hafiflik hissini gerçek yemek ile misafirlerine hissettiren Gram, kendi değerleri ile örtüşen, Yoldaş Sönmez’in kurucusu olduğu diğer bir şef restoranı, Bodrum Ent Restaurant’ı 27 – 28 Şubat tarihlerinde ağırlıyor olacak. Yoldaş Sönmez ve Didem Şenol tarafından hazırlanacak lezzetler ile Gram’da Pop Up Restoran deneyimi misafirlere yaşatılacak.

Gram & Ent Restaurant Tadım Menüsü; Amuse Bouche, Çiğ Balık, Ahtapot, Ördek Göğüs, Dana Kaburga ve Helva Trio’dan oluşuyor. Bodrum’un tazeliğinin de yansıyacağı bu lezzetli menünün fiyatı 160 TL. Gram & Ent Pop Up Restoran deneyimi, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde 19:30 itibari ile başlıyor olacak. Bu deneyimi yaşamak için Gram’ı (0212 243 10 48) arayıp rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Projeye dair detayları Kanyon’un ve Dude Table’ın sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz.



