ŞEHRİN ORTASINDA CENNETE AÇILAN KAPI: INTERCONTINENTAL İSTANBUL





Kusursuz hizmetin doğru adresi InterContinental İstanbul, misafirlerini eşsiz bir ortamda ağırlıyor. Yaz aylarının gelmesi ile şehirden uzaklaşmak ve dinlenmek isteyenler için hem şehrin ortasında olup hem de bir o kadar uzaklaşmak, InterContinental İstanbul ile mümkün.

Şehrin göbeğinde dinginlik isteyenlere InterContinental cennetin kapılarını aralıyor.

Havuz ortamını şehrin ortasında hem sessiz hem de yeşillikler içinde kılan InterContinental İstanbul Havuzu beklediğin güzellik ve modernlikte misafirlerini ağırlamak için 2018 yazına kapılarını açtı.

Sıcak yaz günlerinde InterContinental havuz bölümü serin kaçamaklar için seni bekliyor.

Hafta içi : 165 TL

Hafta sonu: 225 TL



