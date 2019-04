“Herkes fit, her şey fit, her an fit, her yer fit, her yemek fit” sloganı ile gerçekleşecek olan Fit Weekend, ziyaretçilerine şehrin en fit hafta sonunu yaşatmaya hazırlanıyor.

diyetisyendunyasi.com tarafından Kanyon’da 26-27-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Fit Weekend, en yeni sağlıklı yaşam trendlerini, sağlıklı yaşam tutkunları ile ücretsiz buluşturacak.

ÜCRETSİZ VÜCUT ANALİZİ

Aklınızdaki tüm soruları konusunda uzman kişilere dilediğiniz gibi sorabileceğiniz Fit Weekend boyunca, ücretsiz vücut analizi yaptırarak uzmanlardan yorum ve tavsiye alabilirsin.

Tüm etkinliklere katılımın ücretsiz olacağı Fit Weekend üç gün boyunca Kanyon’da olacak.

Her yıl onbinlerce hediye ve ikramın ücretsiz dağıtıldığı Fit Weekend kapsamında yine, dünyaca ünlü markalar fit yaşama, sağlıklı beslenmeye yönelik ürünlerini ve hizmetlerini ziyaretçilere ücretsiz hediye edecek.

Fit Weekend boyunca Kanyon’da bulunan pek çok mağazada fit, organik, light ve diyet ürünlerini ziyaretçilere, Fit Weekend özel indirimli olarak sunulacaklar.

diyetisyendunyasi.com tarafından 2012 yılından bu yana her yıl aralıksız olarak düzenlenen etkinlik ; günde ortalama 40-50 Bin, 3 günde toplam 150 bin ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.