ŞEFTALİ EMOJİSİ DAHA YERİNDE BİR KARAR!





“Üzerinde ne var bebeğim?” Bunun gibi mesajlar almaya başlamışsan ona çıplak bir fotoğrafını göndermen an meselesi demektir.

Yetişkin ürünleri satan AdamAndEve.com sitesinin yaptığı bir ankete göre, Amerika’daki kadınların yüzde 38’i partnerine çıplak selfie’sini gönderiyormuş. The 30-Day Love Detox kitabının yazarı, Klinik Psikolog Wendy Walsh, “Erkekler seksi fotoğraflar talep etmeye daha yatkın çünkü onlar daha çok görsel bağlantılı düşünüyor” diyor. Partnerine göre hava hoş ancak sen çıplak fotoğraflarının internette yayılacağından endişe ediyorsan sana bizden bir öneri: Çıplak fotoğrafların yerine, ona manidar bir şeftali ve patlıcan emojisi gönder.

