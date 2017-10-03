SEDEF İYBAR’DAN PİKAN CEVİZLİ AŞURE TARİFİ





Tüm aileye ve çevreye dağıtılan aşure zamanı geldi bile. Komşuların birbirinin kapısını çaldığı geleneksel tadımız aşurenin, turna yemişli (cranberry) ve pikan cevizli tarifini Sedef İybar paylaştı.

Malzemeler:

500gr.buğday

2,5lt su

350gr. toz şeker

İç malzemeleri için:

200gr. ayıklanmış ve haşlanmış nohut

200gr. haşlanmış fasulye

100 gr. sarı üzüm

8 adet kuru kayısı (minik doğranmış)

100gr. dolma fıstığı

1 çay bardağı süt

2 çorba kaşığı gül suyu

Üzerini süslemek için:

Şamfıstık tozu

100gr. pikan cevizi

100gr. turna yemişi (cranberry)

Kuşüzümü

Dolma fıstığı

Yapılışı:

Buğdayları bir gece önceden ıslat. Çok iyi haşlandığından emin olduktan sonra, diğer iç malzemeleri ve şekeri ilave et.

Tüm bu karışımı yoğun bir kıvam alıncaya kadar 30 dakika daha kaynat. Daha sonra gül suyu ve süt ekleyerek ateşten al. Kesinlikle nişasta veya un gibi yoğunlaştırıcı kullanma.

Aşureyi servis kaplarına sıcakken kepçe yardımıyla paylaştırarak soğumaya bırak.

Soğuyan aşure kaplarının üzerini şamfıstık tozu, pikan cevizi, 100gr. turna yemişi (cranberry), kuşüzümü ve dolma fıstığı ile süsle.

NOT: Aşureni kaynarken içine ceviz ve incir ilave etme. Rengini karartıyor. İsteğe bağlı olarak servis etmeden önce üzerine tarçın serpiştirebilirsin.

Afiyet olsun!

